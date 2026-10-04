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Нагадує палац: вокзал в Індії назвали одним із найгарніших у світі. Фото

Олена Билім
Олена Билім
Time to read3 хв
icon 5,1 т.
Нагадує палац: вокзал в Індії назвали одним із найгарніших у світі. Фото
Термінал Чхатрапаті Шиваджі Махараджа

Залізничний вокзал у Мумбаї здобув світове визнання як одна з найвеличніших та найгарніших транспортних споруд на планеті, що своїм розмахом нагадує справжній палац. Замість звичної сірої інфраструктури пасажири потрапляють під монументальні склепіння, прикрашені елегантними вежами, різьбленими арками та барвистими вітражами.

Ця унікальна пам'ятка, збудована наприкінці XIX століття, була покликана перетворити тогочасний Бомбей на ключовий торгівельний осередок регіону. Сьогодні споруда є не просто важливим транспортним вузлом, а й офіційним об'єктом Спадщини ЮНЕСКО та головним архітектурним символом міста.

Симбіоз двох культур та величне будівництво

Історія створення цього архітектурного шедевра сягає 1878 року, коли проєкт вокзалу для Великої індійської півострівної залізниці доручили британському будівничому Фредеріку Вільяму Стівенсу.

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Нагадує палац: вокзал в Індії назвали одним із найгарніших у світі. Фото

Історія появи вокзалу Чгатрапаті-Шиваджі. Джерело: Anonymousboii/oldindianphotos.in/wikimedia.org

Зведення комплексу тривало близько десятиліття, адже за задумом споруда мала слугувати не лише для пасажиропотоку, а й вміщувати головну управлінську штаб-квартиру залізничної компанії.

Нагадує палац: вокзал в Індії назвали одним із найгарніших у світі. Фото

Вокзал Чгатрапаті-Шиваджі. Джерело: Shaileshsonare/wikimedia.org

Головна цінність будівлі полягає у гармонійному поєднанні західних і східних традицій:

  • Архітектурний стиль: вікторіанське неоготичне відродження впевнено переплітається з традиційним індійським декором.
  • Символічний фасад: кам'яні стіни оздоблені деталізованими скульптурами, горгульями, рослинними орнаментами та алегоричними фігурами.
  • Геральдичні акценти: біля головного входу розташовані скульптури лева та тигра, які уособлюють союз Великої Британії та Індії.

Світло прогресу та розкіш інтер'єрів

Нагадує палац: вокзал в Індії назвали одним із найгарніших у світі. Фото

Архітектура вокзалу Чгатрапаті-Шиваджі. Джерело: Sailko/wikimedia.org

Найвищою точкою архітектурного ансамблю є величний центральний купол, який увінчує статуя жінки з факелом та колесом у руках. Ця алегорична постать символізує технічний прогрес, модернізацію та невпинний розвиток, які залізниця принесла в регіон понад століття тому.

Не менш вражальним є внутрішнє оздоблення вокзалу:

  • Зоряна палата: колишній зал для бронювання квитків прикрашений італійським мармуром та блакитним індійським каменем.
  • Декоративні елементи: колони, склепіння й високі вітражні вікна створені завдяки спільній праці європейських інженерів і місцевих ремісників.
Нагадує палац: вокзал в Індії назвали одним із найгарніших у світі. Фото

Декоративне оздоблення будівлі вокзалу в Індії. Джерело: Shabbir Siraj/creativecommons.org/Wikimedia

На відміну від більшості подібних історичних споруд, які з часом перетворюються sem-тихі музеї, термінал імені Чхатрапаті Шиваджі Махараджа залишається основою транспортного сполучення Мумбаї. За даними ЮНЕСКО, щодня через його платформи проходять понад три мільйони містян та гостей, обслуговуючи як приміські, так і далекі рейси.

Зберігши свою первинну автентичність та структурну цілісність, вокзал продовжує виконувати свою головну місію: щоденно поєднувати долі мільйонів мандрівників, даруючи їм можливість торкнутися до світової архітектурної спадщини.

OBOZ.UA писав раніше про найгірші європейські аеропорти.

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