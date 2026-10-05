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Маловідоме італійське місто різко стало популярним: чим вражає

Олена Билім
Олена Билім
Time to read4 хв
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Маловідоме італійське місто різко стало популярним: чим вражає
Кальярі в Італії. Джерело: unsplash.com/@senseiminimal

Кальярі, розташований на півдні Сардинії, стрімко набирає популярність серед мандрівників, які шукають альтернативу переповненим туристами містам Італії. За перші вісім місяців 2026 року міжнародний пасажиропотік його аеропорту зріс на 12,1%.

При цьому місто поєднує стародавні руїни, середньовічні квартали та пляжі, які нагадують карибські курорти. Ще одна причина звернути увагу на Кальярі – можливість відпочити тут дешевше, ніж у багатьох популярних італійських туристичних центрах, зазначає видання Travel Off Path.

Стародавній Кальярі

Історичний центр міста складається з кількох районів, серед яких особливо вирізняються приморська Марина, Стампаце та розташований на пагорбі укріплений квартал Кастелло. Тут можна побачити кафедральний собор Кальярі, середньовічну вежу Торре-дель-Елефанте та бастіон Сен-Ремі з панорамними терасами. Найбільше вражає Римський амфітеатр I століття, значна частина якого була висічена безпосередньо в схилі вапнякового пагорба.

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За межами головних туристичних маршрутів розташований некрополь Тувікседду – масштабний комплекс приблизно з тисячі висічених у скелі поховань, пов'язаних із фінікійсько-пунічним минулим острова.

Маловідоме італійське місто різко стало популярним: чим вражає

Некрополь Тувікседду. Джерело: Di cristianocani|flickr.com/wikimedia.org

Сам Кальярі також має незвичайний культурний характер: у його архітектурі відчувається вплив різних середземноморських цивілізацій, зокрема Іспанії, під владою якої Сардинія перебувала майже чотири століття.

Маловідоме італійське місто різко стало популярним: чим вражає

Кальярі, Італія. Джерело: Giova81/wikimedia.org

Пляжі та відпочинок біля моря

Однією з головних переваг Кальярі є те, що заради пляжного відпочинку не потрібно залишати місто. Пляж Поетто розташований приблизно за 15 хвилин їзди від центру, простягається майже на 8 км і відомий світлим піском та прозорою водою. Ще мальовничішим є узбережжя поблизу Вілласіміуса приблизно за годину їзди на схід, де на туристів чекають білі піщані пляжі, яскраво-блакитне море та мілководні лагуни з фламінго.

Маловідоме італійське місто різко стало популярним: чим вражає

Пляжі та відпочинок біля моря. Джерело: unsplash.com/@urre

На захід від міста приблизно за 1 годину 15 хвилин розташований пляж Туерредда, що нагадує невелику бухту з білим піском та зеленим острівцем навпроти. Ще один варіант – дикий Сю-Джудеу з дюнами та мілкою водою бірюзового кольору. Завдяки південному розташуванню Сардинії осінь тут залишається відносно теплою: у жовтні денна температура в середньому становить близько 23 °C, а море прогрівається приблизно до 22 °C.

Скільки коштує відпочинок у Кальярі

Кальярі може бути привабливим не лише через пам'ятки та море, а й завдяки вартості відпочинку. У жовтні номери в добре оцінених готелях у центрі міста можна знайти приблизно за $90-110 (4 048-4 948 грн) за ніч, а звичайний обід або вечеря обійдеться приблизно у $17-28 (765-1 259 грн) на людину. У місцевих ресторанах популярні традиційні сардинські страви, зокрема паста malloreddus, морепродукти та інші регіональні спеціалітети.

  • Піца в недорогій піцерії коштує близько $9-16 (405-720 грн),
  • паста – $14-22 (630-990 грн),
  • основна страва з м'яса або морепродуктів – $17-28 (765-1 259 грн),
  • три страви в ресторані середнього рівня коштуватимуть приблизно $34-62 (1 529-2 789 грн) на людину без напоїв.

Водночас проживання у гостьовому будинку коштує близько $85-140 (3 823-6 297 грн) за ніч, тризірковий готель – $100-180 (4 498-8 096 грн), а номер у розкішному готелі – від $285-500 (12 819-22 490 грн).

Ще однією перевагою Кальярі є відносно доступний міський транспорт і розваги:

  • 90-хвилинний квиток на громадський транспорт коштує близько $1,50 (67 грн),
  • вхід до музеїв та археологічних пам'яток – приблизно $3,50-11 (157-495 грн).

За два лежаки та парасолю на пляжі Поетто доведеться заплатити близько $25-33 (1 125-1 484 грн). У популярному місцевому ресторані повноцінна вечеря з трьох страв і напоєм може коштувати близько $40-55 (1 799-2 474 грн).

Попри туристичний бум, Кальярі поки не перетворився на аналог Рима чи Венеції з величезними натовпами. У 2024 році місто прийняло трохи менш як 400 тисяч туристів, тому воно залишається значно спокійнішим за найвідоміші туристичні центри Італії. Саме поєднання історії, пляжів, місцевої атмосфери та помірних цін може зробити столицю Сардинії одним із найцікавіших напрямків для подорожей найближчими роками.

OBOZ.UA писав раніше про особливості подорожі до Загребу.

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