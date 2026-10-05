Маленька країна Європи стала популярною серед туристів: там є лише один McDonald’s

Невелика європейська держава Ліхтенштейн дедалі частіше приваблює мандрівників, які шукають спочинку від гамірних мегаполісів та популярних курортів. Ця затишна країна розташована в самому серці Альп, пропонуючи гостям дивовижні гірські панорами та автентичну атмосферу.

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Однією з її унікальних особливостей є повна відсутність великих міжнародних готельних мереж чи популярних кав’ярень, а єдиний на всю країну McDonald’s діє у столиці – Вадуці. При цьому карликова держава здатна здивувати навіть найвибагливіших туристів розмаїттям активного відпочинку та багатою культурною спадщиною, зазначає видання DailyMail.

Відсутність масового туризму та автентичний затишок

Ліхтенштейн залишається однією з найменш відвідуваних країн континенту, що робить його справжнім притулком для любителів спокійного відпочинку. Тут ви не знайдете звичного для більшості курортів гіпертрофованого сервісу чи великої кількості мережевих брендів. Єдиним представником глобального фастфуду на всю країну є заклад McDonald’s у Вадуці, який, втім, має чималий попит. Замість галасливих натовпів гостей зустрічає тиша альпійських лук та спокійна атмосфера маленьких селищ.

Казкова столиця та королівські традиції

Попри статус столиці, Вадуц за кількістю населення нагадує скоріше затишне селище, де мешкає близько 6 тисяч осіб. Над містом височіє величний середньовічний замок XII століття, який слугує офіційною резиденцією чинного князя Ганса-Адама II. Крім того, у столиці розташовані кафедральний собор та сучасна будівля парламенту. Завдяки своєму neutrality під час Другої світової війни країна зберегла історичну забудову та пам'ятки, серед яких визначне місце посідає каплиця Миру.

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Найщільніша мережа пішохідних маршрутів у Європі

Для прихильників активного дозвілля князівство пропонує понад 400 кілометрів доглянутих стежок, що робить його мережу маршрутів однією з найщільніших у Європі. Популярний 75-кілометровий "Шлях Ліхтенштейну" дозволяє охопити наймальовничіші куточки країни. Високогірне селище Мальбун є чудовою базою для літніх піших прогулянок та зимового катання на лижах. На вершинах туристів чекають оглядові майданчики, крісельні підйомники та високогірні кафе з панорамними краєвидами.

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Кулінарні традиції та гастрономічні відкриття

Після тривалих прогулянок гірськими стежками місцеві заклади пропонують ситні страви традиційної кухні. Головною національною стравою вважається "Кезешпецле" (Käsknöpfle) – ніжні маленькі галушки, рясно покриті розплавленим сиром та карамелізованою цибулею.

Окрім традиційних ресторанів, мандрівників дивують фермерські торгові автомати, де можна придбати свіжий локальний мед, домашню пасту та натуральне молоко безпосередньо від виробників.

OBOZ.UA писав раніше, чому Ліхтенштейн вважається найменш популярним туристичним напрямком.