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Куди поїхати взимку, щоб погрітися на сонці: найкращі напрямки

Олена Билім
Олена Билім
Time to read2 хв
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Куди поїхати взимку, щоб погрітися на сонці: найкращі напрямки
Зимові напрямки для подорожі. Джерело: unsplash.com/@finding_dan

З настанням холодного сезону мандрівники починають замислюватися, куди вирушити за сонцем і теплом. Водночас під час зимової відпустки важливо враховувати не лише ціну перельоту чи готелю, а й повсякденні витрати на відпочинок.

Новий звіт порівняв вартість популярних туристичних покупок у 24 напрямках, зокрема харчування, напоїв, сонцезахисного крему та засобів від комах. Як пише euronews, за підсумками дослідження, найвигіднішим місцем для зимової сонячної відпустки у 2026 році став Кейптаун у Південній Африці.

Де взимку відпочивати вигідніше

Рейтинг склали на основі вартості типових товарів і послуг, які туристи купують під час відпочинку. Таким чином, дослідники намагалися визначити не просто найдешевші курорти, а напрямки, де витрати безпосередньо на місці залишаються відносно доступними.

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Перше місце посів Кейптаун, а другою стала Момбаса в Кенії. Третю позицію зайняв Токіо, хоча цей напрямок дещо відрізняється від традиційних уявлень про зимовий пляжний відпочинок. До п'ятірки також увійшли Коломбо на Шрі-Ланці та Пхукет у Таїланді.

Куди поїхати взимку, щоб погрітися на сонці: найкращі напрямки

Кейптаун. Джерело: unsplash.com/@patrickward

Серед європейських напрямків найвище розташувався Алгарве в Португалії – він посів шосту сходинку. Далі у списку опинилися іспанський Коста-дель-Соль та Тенерифе на Канарських островах. За межами Європи до першої десятки також увійшли Пунта-Кана в Домініканській Республіці та Пінанг у Малайзії.

Найкращі зимові напрямки 2026 року

За даними дослідження, десятка напрямків із найкращим співвідношенням витрат на відпочинок має такий вигляд:

  1. Кейптаун, Південна Африка
  2. Момбаса, Кенія
  3. Токіо, Японія
  4. Коломбо, Шрі-Ланка
  5. Пхукет, Таїланд
  6. Алгарве, Португалія
  7. Коста-дель-Соль, Іспанія
  8. Тенерифе, Канарські острови
  9. Пунта-Кана, Домініканська Республіка
  10. Пінанг, Малайзія

Водночас не всі популярні сонячні курорти виявилися однаково вигідними. Серед найдорожчих напрямків у дослідженні опинилися Скарборо в Тринідаді і Тобаго, Сент-Джорджес у Гренаді та Фуншал на Мадейрі.

Тож перед зимовою поїздкою туристам варто оцінювати не лише привабливість курорту, а й витрати, які чекають уже після прибуття.

OBOZ.UA писав раніше, чому туристам варто відвідати грецький острів Родос.

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