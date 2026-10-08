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Куди поїхати восени: 5 міст в Європі, щоб помилуватися листопадом

Олена Билім
Олена Билім
Time to read3 хв
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Куди поїхати восени: 5 міст в Європі, щоб помилуватися листопадом
Осінні напрямки для подорожей. Джерело: pexels.com/@anna-lupa-2161503734

Осінь у Європі відкриває зовсім інший бік популярних туристичних напрямків, коли літні натовпи змінюються спокійнішою атмосферою та яскравими природними барвами. Саме в цей період старовинні міста, замки, озера й виноградники набувають особливо мальовничого вигляду.

Для осінньої подорожі можна обрати як гірські райони, так і невеликі історичні міста з затишними вуличками. У Travel Off Path назвали п’ять напрямків у Європі, куди варто вирушити, щоб насолодитися золотим сезоном.

Пітлохрі, Шотландія

Куди поїхати восени: 5 міст в Європі, щоб помилуватися листопадом

Пітлохрі, Шотландія. Джерело: Nilfanion/wikimedia.org

Невелике містечко Пітлохрі розташоване на межі Шотландського нагір’я та оточене густими лісами. Восени дерева тут змінюють зелене вбрання на насичені золоті й мідні відтінки, створюючи чудові умови для піших прогулянок. Особливо мальовничим стає озеро Фаскаллі, біля якого восени проходить фестиваль Enchanted Forest із вечірніми світловими та музичними інсталяціями.

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Любителям активного відпочинку варто також звернути увагу на маршрут до гори Бен-Вракі, звідки відкриваються краєвиди на осінні пейзажі.

Блед, Словенія

Куди поїхати восени: 5 міст в Європі, щоб помилуватися листопадом

Блед, Словенія. Джерело: unsplash.com/@thiagorocha7

Блед у Юлійських Альпах восени нагадує ілюстрацію до казки: озеро оточують ліси, що забарвлюються в червоні, жовті та помаранчеві тони, а посеред водойми розташований мальовничий острів із церквою. Традиційна поїздка дерев’яним човном дозволяє побачити осінній пейзаж із води та дістатися до острова.

Для панорамного виду на озеро можна піднятися до оглядового майданчика Ойстриця, особливо ефектного на світанку, коли над водою здіймається ранковий туман.

Фюссен, Німеччина

Куди поїхати восени: 5 міст в Європі, щоб помилуватися листопадом

Фюссен, Німеччина. Джерело: Memorino/wikimedia.org

Баварське місто Фюссен приваблює мандрівників насамперед близькістю до знаменитого замку Нойшванштайн. Восени його світлі вежі особливо контрастують із лісами, які вкриваються золотистими та мідними барвами. Окремої уваги заслуговує озеро Альпзее, навколо якого проходять мальовничі лісові маршрути, де можна насолодитися альпійськими пейзажами подалі від найбільш людних туристичних місць.

Поєднання гір, озер, старовинної архітектури та осінньої природи робить цей регіон одним із найкращих напрямків для сезонної подорожі.

Кольмар, Франція

Куди поїхати восени: 5 міст в Європі, щоб помилуватися листопадом

Кольмар, Франція. Джерело: Віталій Кр/wikimedia.org

Кольмар в Ельзасі восени особливо привабливий для тих, хто хоче поєднати міську прогулянку з гастрономічними враженнями. Старовинні фахверкові будинки, канали та вузькі вулички міста доповнюються золотими виноградниками, адже саме восени в регіоні триває сезон збору винограду.

Один із найцікавіших способів дослідити околиці – вирушити велосипедом винним маршрутом Ельзасу. Під час такої поїздки можна заїхати до сусіднього Егісайма та скуштувати місцеві вина й традиційну тарт-фламбе.

Кілларні, Ірландія

Куди поїхати восени: 5 міст в Європі, щоб помилуватися листопадом

Кілларні, Ірландія. Джерело: wikimedia.org

Кілларні стане вдалим вибором для тих, хто шукає поєднання дикої природи, історичних пам’яток і справжньої ірландської атмосфери. Національний парк Кілларні славиться давніми дубовими лісами, які восени набувають насичених мідних відтінків.

Куди поїхати восени: 5 міст в Європі, щоб помилуватися листопадом

Кілларні, Ірландія. Джерело: 瑞丽江的河水/wikimedia.org

Серед головних місцевих локацій – маєток Мукросс, його історичні споруди та береги озера Лох-Лейн. Для активної подорожі можна обрати велосипедний маршрут через ущелину Данлоу, однак восени варто бути готовими до швидких змін погоди й узяти із собою водонепроникний одяг.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про особливості відпочинку у Ліхтенштейні

 
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