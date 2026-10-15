Google Business Profile у 2026 році: що змінилося та чек-лист для бізнесу

За п’ять років Google суттєво трансформував сервіс візитних карток для бізнесу, включивши в нього цілий спектр послуг, додавши туди ШІ й низку нових функцій. Тому багато інструкцій, що циркулюють в інтернеті, щодо того, як його заповнювати, з великою ймовірністю стосуються Google My Business, якого в звичному вигляді вже не існує.

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Що змінилося за 5 років і на що слід звертати увагу зараз, медіа з’ясовувало разом із засновником агентства CyberLab.team Петром Деругою.

2021–2022: нова назва та управління з Пошуку

Першою істотною зміною стало перейменування сервісу з Google My Business на Google Business Profile. Разом із назвою змінився й підхід: малому та середньому бізнесу запропонували керувати профілем безпосередньо з Google Пошуку або додатка Google Карти. Окремий додаток Google My Business компанія пообіцяла закрити у 2022 році, а веб-версія перетворилася на Business Profile Manager для компаній із великою кількістю точок.

Для власників бізнесу це означає, що старі скріншоти з "Мій бізнес" можуть не відповідати дійсності. Самі дані, відгуки та підтвердження під час перейменування нікуди не зникли, а ось створювати новий профіль через зміну назви не потрібно. Через це найчастіше з’являються дублікати.

2024: Google відключає сайти-візитки та чат

На початку 2024 року Google оголосив про відключення сайтів, які були створені в конструкторі Business Profile. З березня адреси на доменах business.site та negocio.site перенаправляли відвідувачів на профіль бізнесу, а після 10 червня почали показувати помилку.

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31 липня того ж року Google вирішив закрити в профілях чат і журнал дзвінків. При цьому дзвінки з картки та статистика звернень залишилися. Замість чатів власникам бізнесу надали можливість додавати в контакти WhatsApp або номери для SMS.

2026: посилення захисту від фейкових відгуків та правок

У квітні 2026 року Google переглянув захист профілів на Картах у бік посилення. Тепер активні та підтверджені власники отримують повідомлення про суттєві редагування від сторонніх користувачів ще до їхньої публікації. А на випадок навали спаму система передбачає паузу для нових відгуків і пояснювальний банер для відвідувачів.

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Крім того, змінилася й система збору відгуків. Правила Google щодо фейкової активності забороняють винагороду за відгук, вибіркові прохання лише до задоволених клієнтів, а також тиск на клієнта, поки він перебуває у закладі. Також забороняється підказувати зміст відгуку, а також ставити персоналу план щодо відгуків або прохання "згадати" конкретного співробітника. Порушникам загрожують тимчасові обмеження – від паузи до попередження на самій картці.

Не менш важливою зміною цього року є впровадження Ask Maps на базі Gemini. У березні Google представив сервіс користувачам у США та Індії, а 6 серпня оголосив про запуск англомовної версії у понад 150 країнах і територіях.

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Суть сервісу полягає в тому, що користувач описує, що йому потрібно, а система формує відповідь на основі даних про місця та відгуків. При цьому чіткого алгоритму роботи Ask Maps у Google не роз’яснюють, щоб зберегти рівність умов.

У червні власники бізнесу отримали можливість підключати свої профілі до веб-додатку Gemini. Завдяки асистенту стало простіше оновлювати розклад та контакти, готувати чернетки відповідей на відгуки та дописи, а також переглядати статистику. Але є й обмеження, серед яких:

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Функція доступна лише для власника або менеджера одного підтвердженого профілю;

Користуватися цією можливістю можуть лише користувачі віком від 18 років, які мають особистий, а не робочий акаунт;

Доступна лише веб-версія Gemini;

Функція доступна скрізь, крім Європейської економічної зони та Великої Британії.

Української мови серед підтримуваних поки що немає, тому це слід враховувати власникам українського бізнесу з точками в Польщі та інших країнах ЄС: функція там недоступна.

У зв’язку з цим Деруга підсумовує, що зміни призвели до того, що профіль перестав бути довідкою, яку заповнюють раз на кілька років. Її читають люди, редагують сторонні користувачі, з неї збирають відповіді системи штучного інтелекту. Тому регулярне оновлення має більшу вагу, ніж будь-який разовий "ідеальний" опис. Після зміни назви, адреси або інших основних даних Google може попросити підтвердити бізнес повторно. За словами експерта, це стандартна процедура, до якої краще бути готовим, а не покарання.

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Також він радить уважно читати статистику профілю:

"дзвінки" в Google – це натискання на кнопку виклику, а не здійснені розмови;

перегляди вважаються унікальними: одна людина за день дає не більше одного перегляду;

пости без заданого терміну дії Google через шість місяців архівує, тож старий анонс не працює як свіжа новина.

Для мереж Деруга радить окремо навести лад у правах доступу. У Business Profile Manager об’єкти об’єднують у групи. У групи може бути кілька власників, але основний – лише один. Менеджери групи можуть додавати, редагувати та видаляти профілі в ній, але не керують користувачами. Якщо основний власник – корпоративний акаунт компанії, звільнення маркетолога або зміна агентства не позбавлять бізнес контролю над картками всіх філій.

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Чек-лист на одну годину

У полі "Сайт" вказано діючу адресу, а не посилання на business.site або negocio.site;

Основний власник профілю – компанія, підрядники мають роль менеджера;

Назва збігається з вивіскою, без міста, послуг і слоганів;

Категорія описує бізнес загалом, а не окрему послугу;

Біля адреси вказано вивіску, або адреса прихована і вказано зону обслуговування;

Звичайні та святкові години роботи вказані й збігаються з реальними;

Якщо в регіоні доступна кнопка WhatsApp або SMS, повідомлення з неї хтось читає;

На свіжі відгуки є відповіді, а в схемі їх збору немає знижок і планів для персоналу;

Листи від Google щодо профілю надходять на пошту, яку перевіряють щодня;

Статистика за місяць звірена з реальними дзвінками та записами.