''Клята українська с*ка''. Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. Відео

Білоруська тенісистка Арина Соболенко образила українку Еліну Світоліну під час матчу групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026. Відеозапис епізоду опублікував акаунт Ukrainian Tennis, звернувши увагу на слова, які друга ракетка світу, судячи з руху губ, вимовляла російською мовою.

Відео дня

На короткому ролику зафіксовано момент зустрічі, під час якого Соболенко вголос висловлює свої думки про суперницю. Автори публікації змогли прочитати по губах її послання, у якому білоруска вжила нецензурні вислови на адресу української тенісистки.

У повідомленні Ukrainian Tennis навів кілька варіантів сказаного: "Ці кляті українці, бл*дь!" або "Ця клята українська с*ка, бл*дь!".

"Яке вражаюче виявлення поваги та спортивного духу від другої ракетки світу. Але давайте й надалі запитувати українських тенісисток, чому вони відмовляються тиснути руки своїм російським і білоруським суперницям. Очевидно, це досі найбільша проблема в тенісі", – саркастично пише акаунт Ukrainian Tennis.

У коментарях очевидці зізналися, що було чути фразу "й*бана с*ка українська нах*й".

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Нагадаємо, Світоліна обіграла Соболенко в трьох сетах з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. Українка шість разів взяла подачу суперниці й уперше за понад шість років здобула над нею перемогу. Після завершення зустрічі тенісистки традиційно не потиснули одна одній руки.

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Поразка позбавила Соболенко можливості продовжити виступ на Підсумковому турнірі. Світоліна вийшла до півфіналу, де зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою.