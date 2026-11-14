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"Клята українська с*ка". Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
147
"Клята українська с*ка". Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. Відео
Вчинок другої ракетки світу потрапив в ефір телетрансляції

Білоруська тенісистка Арина Соболенко образила українку Еліну Світоліну під час матчу групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026. Відеозапис епізоду опублікував акаунт Ukrainian Tennis, звернувши увагу на слова, які друга ракетка світу, судячи з руху губ, вимовляла російською мовою.

На короткому ролику зафіксовано момент зустрічі, під час якого Соболенко вголос висловлює свої думки про суперницю. Автори публікації змогли прочитати по губах її послання, у якому білоруска вжила нецензурні вислови на адресу української тенісистки.

У повідомленні Ukrainian Tennis навів кілька варіантів сказаного: "Ці кляті українці, бл*дь!" або "Ця клята українська с*ка, бл*дь!".

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"Яке вражаюче виявлення поваги та спортивного духу від другої ракетки світу. Але давайте й надалі запитувати українських тенісисток, чому вони відмовляються тиснути руки своїм російським і білоруським суперницям. Очевидно, це досі найбільша проблема в тенісі", – саркастично пише акаунт Ukrainian Tennis.

''Клята українська с*ка''. Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. Відео

Соболенко відзначилася хамством. Джерело: https://x.com/ukrtennis_eng

У коментарях очевидці зізналися, що було чути фразу "й*бана с*ка українська нах*й".

''Клята українська с*ка''. Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. Відео

Коментарі під відео. Джерело: https://x.com/ukrtennis_eng

''Клята українська с*ка''. Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. Відео

Коментарі під відео. Джерело: https://x.com/svitgoatlina

Нагадаємо, Світоліна обіграла Соболенко в трьох сетах з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. Українка шість разів взяла подачу суперниці й уперше за понад шість років здобула над нею перемогу. Після завершення зустрічі тенісистки традиційно не потиснули одна одній руки.

''Клята українська с*ка''. Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. Відео

Арина Соболенко

Поразка позбавила Соболенко можливості продовжити виступ на Підсумковому турнірі. Світоліна вийшла до півфіналу, де зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою.

''Клята українська с*ка''. Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. Відео

Еліна Світоліна

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