Російський учасник Олімпіад вирушив на війну вбивати українців і був ліквідований ЗСУ

Відомого російського трекового велогонщика Сергія Кучерова, який виступав на двох Олімпійських іграх, ліквідували Збройні сили України під час його участі у війні на сході нашої країни. Йому було 46 років.

Про ліквідацію окупанта під час повномасштабного російського вторгнення повідомило "РИА Новости" з посиланням на джерело, обізнане із ситуацією. Раніше Федерація велосипедного спорту Росії оголосила про його смерть, не розкривши обставин.

"Сергій загинув на СВО", – заявив співрозмовник російського агентства.

Сергій Кучеров. Джерело: РИА Новости

Кучеров народився 18 липня 1980 року в Тулі. Був майстром спорту Росії міжнародного класу і з 2001 року виступав за національну збірну з велоспорту на треку. Спеціалізація – індивідуальний і командний спринт.

На Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні російська команда за участю Кучерова посіла 12-те місце в командному спринті. На Іграх-2012 у Лондоні збірна фінішувала сьомою в цій дисципліні.

Кучеров у складі збірної Росії

У спортивній кар’єрі Кучерова також були перемога на етапі Кубку світу в Пекіні та призові місця на етапах турніру в Німеччині, Китаї та Москві. На чемпіонатах Росії він неодноразово вигравав змагання в індивідуальному й командному спринті.

Як повідомляв OBOZ.UA, у травні минулого року чемпіон світу з Росії добровільно вирушив убивати українців і був ліквідований ЗСУ. Близько пів року він вважався зниклим безвісти. Лише на початку квітня 2025 року його тіло було ідентифіковано. 10 травня ліквідованого окупанта поховали на його батьківщині.