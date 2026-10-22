Російські окупанти вбили кандидата в майстри спорту та призера чемпіонатів України із самбо

Євген Ведерніков, вихованець Криворізької федерації самбо та дзюдо, загинув, захищаючи Україну від російського вторгнення. Він був призером чемпіонату України із самбо та мав звання кандидата в майстри спорту.

Про загибель спортсмена повідомила Криворізька федерація самбо та дзюдо. В організації висловили співчуття рідним і близьким Ведернікова.

"Він був не лише талановитим спортсменом, а й справжнім патріотом, який до останнього подиху захищав наше майбутнє", – йдеться в повідомленні федерації.

Євген Ведерніков загинув на війні. Джерело: instagram.com/federation.sambo.kr/

Ведерніков представляв Кривий Ріг на змаганнях із самбо. Він посів призове місце на чемпіонаті України та виконав норматив кандидата в майстри спорту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії спортсмен став на захист країни. У федерації відзначили його відданість Україні та силу духу.

"Його відданість, сила духу та любов до спорту назавжди залишаться в наших серцях", – повідомили представники організації.

Криворізька федерація самбо та дзюдо висловила співчуття родині та близьким загиблого.

"Вічна пам’ять Герою!" – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZ.UA, у січні цього року на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту з дзюдо та самбо Максим Горобець. 32-річний спортсмен і тренер із позивним "Бритва" захищав Україну з березня 2022 року, пройшов через важкі бої в найгарячіших точках фронту. Однак бойове завдання 4 січня 2026 року стало для захисника останнім.