Померла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналістка

На 95-му році життя померла Людмила Радченко, яка посіла п’яте місце у стрибках у довжину на Олімпійських іграх 1960 року в Римі, повідомляє пресслужба НОК України. Після завершення спортивної кар’єри вона 42 роки пропрацювала у "Спортивній газеті", писала про українських атлетів і тренерів, а також брала участь у становленні олімпійського руху незалежної України.

Людмила Радченко. Джерело: НОК України

У дитинстві Радченко мріяла про балет, однак за рішенням матері почала займатися спортивною гімнастикою. У дев’ятому класі вона захопилася легкою атлетикою і деякий час поєднувала обидва види спорту. Зрештою вона зробила вибір на користь легкої атлетики, а її основною дисципліною стали стрибки у довжину.

На Олімпіаді в Римі Радченко показала результат 6,16 метра й посіла п’яте місце. Окрім стрибків у довжину, вона виступала в естафетному бігу, де найчастіше бігла етап на 300 метрів у так званій шведській естафеті. Спортсменка також пробувала себе в багатоборстві, але зрештою зосередилася на дисципліні, у якій була найсильнішою.

Після Олімпійських ігор Радченко народила сина й вирішила залишитися у спорті, змінивши змагальну арену на журналістику. Вона закінчила вечірнє відділення Інституту журналістики в Києві й присвятила 42 роки "Спортивній газеті". Її робота завершилася після припинення існування видання.

Людмила Радченко. Джерело: uaf.org.ua

За роки журналістської діяльності Радченко писала про українських спортсменів та їхніх тренерів, продовжуючи розповідати про події в легкій атлетиці й після закриття газети. Вона також відвідувала міжнародні змагання та спостерігала за виступами відомих зарубіжних атлетів, серед яких кубинський стрибун у висоту Хав’єр Сотомайор та американський спринтер Карл Льюїс. За словами Радченко, особисто спілкуватися з ними їй заважав мовний бар’єр, попри вивчення англійської мови у школі та інститутах.

Після припинення випуску "Спортивної газети" Радченко продовжила співпрацювати з іншими виданнями та брати участь у спортивних заходах. Навіть у 90-річному віці вона за можливості відвідувала змагання з легкої атлетики.

Радченко також входила до складу Національного олімпійського комітету України перших двох скликань. Вона брала участь у роботі організації в період становлення олімпійського руху незалежної країни.

В одному з інтерв’ю, приуроченому до її 80-річчя, Радченко говорила: "Я – людина творча. Мені хочеться жити по-справжньому й робити те, що я люблю та вмію".

Людмилу Миколаївну Радченко цілком заслужено можна назвати легендарною постаттю в історії українського спорту. Її внесок унікальний тим, що вона двічі стала легендою – спочатку як видатна спортсменка, а згодом як один із головних голосів і архітекторів українського олімпійського руху.