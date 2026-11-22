NAVI вперше в історії стала чемпіоном світу з Brawl Stars

Українська кіберспортивна організація NAVI вперше у своїй історії виборола титул чемпіона світу з Brawl Stars. У грандфіналі Brawl Stars World Finals 2026 команда здолала FUT із рахунком 4:3 та завершила сезон на найвищій сходинці світового кіберспорту.

Перемога стала історичною для клубу. NAVI приєдналася до учасників чемпіонату світу практично в останній момент, отримавши один із заключних слотів у кваліфікації останнього шансу. Однак команда скористалася цією можливістю сповна: успішно подолала груповий етап, вийшла до плей-оф із другого місця у своїй групі та пройшла шлях до чемпіонського титулу.

У першому раунді плей-оф NAVI зустрілася з FUT. Напружений поєдинок завершився перемогою української команди з рахунком 3:2. Далі NAVI здолала HMBLE та Elektros із рахунком 3:1 у кожному матчі й забезпечила собі місце у грандфіналі.

У вирішальному протистоянні команди знову зустрілися з FUT. Фінал виправдав статус головного матчу турніру: суперники боролися до останнього, а доля чемпіонства вирішилася лише в сьомій грі. NAVI здобула перемогу з рахунком 4:3 та підняла над головою кубок чемпіонату світу.

Власник клубу NAVI Максим Кріппа привітав команду з історичним результатом. Він наголосив, що кожна перемога – це ще одне підтвердження того, що Україна має сильні команди і здатна бути серед світових лідерів кіберспорту. І сьогодні NAVI вписала нову сторінку у свою історію.

Для гравців NAVI Nowy297 та GeRo це вже другий титул чемпіонів світу в кар’єрі. За перемогу команда отримала $450 000 призових.