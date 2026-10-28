NAVI обіграла російську Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026

Українська команда NAVI CS2 перемогла російську Spirit з рахунком 2:1 у вирішальному матчі групового етапу PGL Masters Bucharest 2026 та гарантувала собі місце у плей-оф турніру. Spirit посідає перше місце у світовому рейтингу HLTV.org.

NAVI завершила груповий етап із результатом 3:2. У стартовому матчі команда обіграла G2 з рахунком 2:0, а потім здолала бразильську FURIA, перемігши на двох картах – Ancient (13:10) та Dust II (13:5).

NAVI вийшли до плей-оф PGL... Джерело: NAVI Розгорнути

У третьому раунді Народжені Перемагати поступилися BB із рахунком 0:2, але змогли відігратися у боротьбі за вихід до наступної стадії та перемогти Spirit.

Плей-оф PGL Masters Bucharest 2026 відбудеться з 29 до 31 жовтня. Фінальна стадія пройде за системою Single Elimination, також передбачений матч за третє місце.