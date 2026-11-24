На знамениту російську фігуристку напали в Москві. Фото

Бронзова призерка чемпіонату світу з фігурного катання Анна Погорілая постраждала під час конфлікту з незнайомим чоловіком у Москві. Інцидент стався на парковці біля будинку спортсменки, коли вона перебувала в автомобілі разом із п’ятирічною донькою.

Про те, що сталося, 28-річна фігуристка розповіла в соціальних мережах, опублікувавши фотографії та відео закривавлених пальців. Погорілая зізналася, що під час інциденту найбільше боялася за дитину.

На знамениту російську фігур... Джерело: instagram.com/stories/nevskaya_pogorilaya/ Розгорнути

За словами спортсменки, вона вперше побачила чоловіка, який на неї напав. Тоді фігуристка паркувалася біля будинку й розвертала автомобіль. Незнайомець почав стукати по машині, після чого Погорілая вийшла з’ясувати, що сталося.

"Я вже паркувалася біля будинку, розверталася, а він почав стукати по моїй машині. Я вийшла подивитися, що сталося, і мене просто повалили на землю", – розповіла фігуристка.

Разом з Анною в автомобілі була її п’ятирічна донька Єва. Дівчинка за звичкою вийшла слідом за матір’ю. Погорилая зізналася, що тоді усвідомила небезпеку ситуації й переживала виключно за безпеку дитини.

"Найстрашніше, що в цей момент я була з дитиною, і я зрозуміла свою головну помилку: що взагалі вийшла з машини. Єдине, про що я тоді переживала, – щоб, не дай боже, не зачепили доньку", – повідомила спортсменка.

Пізніше співробітники поліції розповіли фігуристці, що чоловік кілька разів штовхав її на землю. Це зафіксували камери відеоспостереження. Сама Погорилая пам’ятає лише перший поштовх і зізналася, що після цього погано усвідомлювала, що відбувається.

Анна Погорелая

Після нападу фігуристка повернулася до автомобіля, зачинила двері й викликала поліцію. Також вона зв’язалася з чоловіком. За її словами, чоловік заявив співробітникам правоохоронних органів, які прибули на місце, що не чіпав її, а пошкодження на руках жінка нібито завдала собі сама.

Наступного ранку Погорилая звернулася до травмпункту, де зафіксували отримані ушкодження. Переломів у неї не виявили, однак лікарі діагностували травму зв’язки. Фігуристка також повідомила, що не вдарилася головою, оскільки встигла виставити руки під час падіння.

Погоріла показала наслідки нападу. Джерело: instagram.com/stories/nevskaya_pogorilaya/

Окремо спортсменка розповіла про стан доньки, яка стала свідком того, що сталося. За словами Погорілої, дівчинка дуже злякалася.

Московська поліція почала перевірку. У пресслужбі столичного ГУ МВС повідомили, що попередньо між двома громадянами стався конфлікт на парковці, під час якого чоловік штовхнув жінку, і вона впала.

"За попередніми даними, причиною конфлікту могли стати місце на парковці або невдала спроба роз’їхатися на дорозі. Точно все буде встановлено під час розслідування", – заявили у відомстві.

Анна Погоріла на турнірі (2017 рік)

Співробітники поліції встановлюють обставини події. За результатами перевірки буде ухвалено рішення відповідно до закону.

Анна Погоріла є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2016 року, триразовою призеркою чемпіонатів Європи та володаркою бронзової нагороди фіналу Гран-прі.