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Російські окупанти вбили в Чернігові українську гімнастку

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,9 т.
Російські окупанти вбили в Чернігові українську гімнастку
Трагедія сталася вдень 29 жовтня

Унаслідок ракетного удару по Чернігову 29 жовтня загинула 15-річна Яна Пєшкова, яка займалася художньою гімнастикою. Дівчина була вихованкою місцевої спортивної студії Magic Sports RG.

За попередньою інформацією, путінська армія використала реактивні дрони для атаки на місто.

"Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної сім'ї. Дівчинкою, на яку попереду мало чекати ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів", – ідеться в повідомленні.

Російські окупанти вбили в Чернігові українську гімнастку

Яна Пєшкова загинула внаслідок ракетного удару по Чернігову. Джерело: instagram.com/magic_sports_rg/

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Того ж дня ліцей №1 Чернігова підтвердив загибель двох своїх учениць: Яни Пєшкової та Марії Мозгової. Навчальний заклад висловив співчуття родинам загиблих.

"Наша ліцейна родина переживає невимовний біль і непоправну втрату", – йдеться в публікації ліцею.

Російські окупанти вбили в Чернігові українську гімнастку

Загинули дві учениці ліцею №1. Джерело: Facebook@ліцей №1 Чернігова

У спортивній студії висловили співчуття рідним і близьким Яни. Там зазначили, що дівчина назавжди залишиться в пам’яті колективу.

"Неможливо змиритися з тим, що дитини більше немає", – написали представники Magic Sports RG.

Станом на 17:30 кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Чернігову зросла до 25 осіб.

Як повідомляв OBOZ.UA, у жовтні минулого року на 21-му році життя померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровинкина – студентка кафедри спортивних видів гімнастики Національного університету фізичного виховання і спорту України.

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