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П’яний житель Махачкали на весіллі застрелив призера чемпіонату Росії з самбо

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
651
П’яний житель Махачкали на весіллі застрелив призера чемпіонату Росії з самбо
Чоловік помер до приїзду швидкої допомоги

У Махачкалі внаслідок стрілянини загинув 31-річний російський спортсмен Вацилов Давудов, який завоював бронзову медаль чемпіонату Росії з самбо у 2023 році. Інцидент стався 14 листопада під час весільного святкування в Радянському районі міста.

За попередніми даними, конфлікт спалахнув між гостями банкетного залу "Маракеш". За інформацією "Матч ТВ", словесна перепалка переросла в бійку, після чого один із нетверезих учасників сварки вистрілив у Давудова – відео.

П’яний житель Махачкали на весіллі застрелив призера чемпіонату Росії з самбо

Вацилов Давудов. Джерело: instagram.com/vacilov/

Іншу версію події опублікував "Спорт-Экспресс". За даними джерел видання, спортсмен вийшов на вулицю, де по ньому відкрили вогонь із чорної Toyota Camry, що проїжджала повз.

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Одна з куль влучила Давудову в голову. Очевидці та медики намагалися врятувати постраждалого й доправити його до лікарні, однак отримані поранення виявилися смертельними.

П’яний житель Махачкали на весіллі застрелив призера чемпіонату Росії з самбо

Вацилов Давудов. Джерело: instagram.com/vacilov/

Слідче управління СК Росії по Дагестану порушило кримінальну справу за частиною 1 статті 105 КК РФ (убивство). У Махачкалі оголосили план "Перехват". Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують причетних до стрілянини. Інформація про затримання підозрюваних поки не надходила.

Вацилов Давудов народився 29 березня 1995 року в селі Гіндіб Тляратинського району Дагестану. У 2009 році він переїхав до Махачкали, де займався єдиноборствами й виступав у важкій ваговій категорії.

П’яний житель Махачкали на весіллі застрелив призера чемпіонату Росії з самбо

Вацилов Давудов. Джерело: instagram.com/vacilov/

У 2023 році Давудов став бронзовим призером чемпіонату Росії із самбо, який проходив у Пермі. За рік до цього він виграв чемпіонат Північно-Кавказького федерального округу.

У дзюдо спортсмен мав звання майстра спорту Росії. У 2016 році він здобув Кубок Європи в Оренбурзі, а також тричі ставав бронзовим призером Кубка Росії: у 2022, 2023 і 2024 роках. Давудов продовжував виступати на всеросійських змаганнях аж до 2025 року.

П’яний житель Махачкали на весіллі застрелив призера чемпіонату Росії з самбо

Вацилов Давудов. Джерело: instagram.com/vacilov/

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