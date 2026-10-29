Померла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналістка

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. ФотоКличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. ФотоЯкі пенсії отримують українці з інвалідністю. Ілюстративне фото.Пенсія по інвалідності для II групи з 1 листопада: яка гарантована сума виплатІрина Горова розповіла про ритуал від рабина, який допоміг їй знайти кохання, та пролила світло на загадкову персону бойфрендаІрина Горова розповіла про ритуал від рабина, який допоміг їй знайти кохання, та пролила світло на загадкову персону бойфрендаІлюстрація: готівкові гривніЗарплати цих фахівців сягнули 85 тис.грн: які професії стали найприбутковішими в Україні"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему ЯрославиУ Кремлі заявили, що не хочуть бачити ЄС за столом переговорів щодо України: в Єврокомісії відреагувалиУ Кремлі заявили, що не хочуть бачити ЄС за столом переговорів щодо України: в Єврокомісії відреагувалиСину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. ФотоСину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. ФотоСвинина не зникне з магазинів через епідемію. Ілюстративне фото.Чума свиней охопила 10 областей України: чи зникне м’ясо з магазинів та що буде з цінами
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Померла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналістка

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
681
Померла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналістка
Після завершення професійної спортивної кар’єри вона 42 роки пропрацювала у відомому медіа

На 95-му році життя померла Людмила Радченко, яка посіла п’яте місце у стрибках у довжину на Олімпійських іграх 1960 року в Римі, повідомляє пресслужба НОК України. Після завершення спортивної кар’єри вона 42 роки пропрацювала у "Спортивній газеті", писала про українських атлетів і тренерів, а також брала участь у становленні олімпійського руху незалежної України.

Померла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналістка

Людмила Радченко. Джерело: НОК України

У дитинстві Радченко мріяла про балет, однак за рішенням матері почала займатися спортивною гімнастикою. У дев’ятому класі вона захопилася легкою атлетикою і деякий час поєднувала обидва види спорту. Зрештою вона зробила вибір на користь легкої атлетики, а її основною дисципліною стали стрибки у довжину.

На Олімпіаді в Римі Радченко показала результат 6,16 метра й посіла п’яте місце. Окрім стрибків у довжину, вона виступала в естафетному бігу, де найчастіше бігла етап на 300 метрів у так званій шведській естафеті. Спортсменка також пробувала себе в багатоборстві, але зрештою зосередилася на дисципліні, у якій була найсильнішою.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
15,1 т.
"Коханка" Путіна Кабаєва змінилася до невпізнанності та сильно схудла: фото зблизька
15,1 т.
"Коханка" Путіна Кабаєва змінилася до невпізнанності та сильно схудла: фото зблизька
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
4,4 т.
"Не хочу їх тут бачити": мер Тронгейма влаштував бунт проти Росії та звернувся до уряду Норвегії через рішення FIS
4,4 т.
"Не хочу їх тут бачити": мер Тронгейма влаштував бунт проти Росії та звернувся до уряду Норвегії через рішення FIS
Надія ДанищукНадія Данищук
594
NAVI обіграла російську Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026
594
NAVI обіграла російську Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026

Після Олімпійських ігор Радченко народила сина й вирішила залишитися у спорті, змінивши змагальну арену на журналістику. Вона закінчила вечірнє відділення Інституту журналістики в Києві й присвятила 42 роки "Спортивній газеті". Її робота завершилася після припинення існування видання.

Померла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналістка

Людмила Радченко. Джерело: uaf.org.ua

За роки журналістської діяльності Радченко писала про українських спортсменів та їхніх тренерів, продовжуючи розповідати про події в легкій атлетиці й після закриття газети. Вона також відвідувала міжнародні змагання та спостерігала за виступами відомих зарубіжних атлетів, серед яких кубинський стрибун у висоту Хав’єр Сотомайор та американський спринтер Карл Льюїс. За словами Радченко, особисто спілкуватися з ними їй заважав мовний бар’єр, попри вивчення англійської мови у школі та інститутах.

Після припинення випуску "Спортивної газети" Радченко продовжила співпрацювати з іншими виданнями та брати участь у спортивних заходах. Навіть у 90-річному віці вона за можливості відвідувала змагання з легкої атлетики.

Радченко також входила до складу Національного олімпійського комітету України перших двох скликань. Вона брала участь у роботі організації в період становлення олімпійського руху незалежної країни.

В одному з інтерв’ю, приуроченому до її 80-річчя, Радченко говорила: "Я – людина творча. Мені хочеться жити по-справжньому й робити те, що я люблю та вмію".

Людмилу Миколаївну Радченко цілком заслужено можна назвати легендарною постаттю в історії українського спорту. Її внесок унікальний тим, що вона двічі стала легендою – спочатку як видатна спортсменка, а згодом як один із головних голосів і архітекторів українського олімпійського руху.

Схожі теми
Легка атлетика
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!