У суботу 0 09:00, 28 листопада, NAVI розпочнуть виступ у другому етапі PGL Major Singapore 2026 з Counter-Strike 2.

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Першим суперником української команди стане PVISION. Матч розпочнеться о 09:00 за київським часом. Протистояння відбудеться в межах першого раунду Stage 2. Команди зіграють у форматі BO1 – до однієї перемоги на карті.

Подивитися матч NAVI – PVISION можна буде в прямому ефірі на Twitch-каналі Maincast CS2.

Трансляція супроводжуватиметься українськомовним коментарем.

Де дивитися NAVI – PVISION: Трансляція на Twitch Maincast CS2 (https://www.twitch.tv/cs2_maincast)

Другий етап PGL Major Singapore 2026 триватиме з 28 листопада до 1 грудня. У ньому беруть участь 16 команд, вісім із яких пройдуть до наступної стадії турніру.

Нагадаємо, клуб NAVI, який у 2018 році придбав український бізнесмен Максим Кріппа, вже зустрічалися з PVISION цієї осені двічі. У жовтні суперник переміг українську команду на ESL Pro League Season 24, а в листопаді NAVI взяли реванш у чвертьфіналі IEM Beijing 2026.