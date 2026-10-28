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NAVI обіграла російську Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
189
NAVI обіграла російську Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026
NAVI вийшли до плей-оф PGL Masters Bucharest 2026. Джерело: NAVI

Українська команда NAVI CS2 перемогла російську Spirit з рахунком 2:1 у вирішальному матчі групового етапу PGL Masters Bucharest 2026 та гарантувала собі місце у плей-оф турніру. Spirit посідає перше місце у світовому рейтингу HLTV.org.

NAVI завершила груповий етап із результатом 3:2. У стартовому матчі команда обіграла G2 з рахунком 2:0, а потім здолала бразильську FURIA, перемігши на двох картах – Ancient (13:10) та Dust II (13:5).

NAVI обіграла російську Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026

NAVI вийшли до  плей-оф PGL Masters Bucharest 2026. Джерело: NAVI

У третьому раунді Народжені Перемагати поступилися BB із рахунком 0:2, але змогли відігратися у боротьбі за вихід до наступної стадії та перемогти Spirit.

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