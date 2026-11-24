Бронзова призерка чемпіонату світу з фігурного катання Анна Погорілая постраждала під час конфлікту з незнайомим чоловіком у Москві. Інцидент стався на парковці біля будинку спортсменки, коли вона перебувала в автомобілі разом із п’ятирічною донькою.

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Про те, що сталося, 28-річна фігуристка розповіла в соціальних мережах, опублікувавши фотографії та відео закривавлених пальців. Погорілая зізналася, що під час інциденту найбільше боялася за дитину.

За словами спортсменки, вона вперше побачила чоловіка, який на неї напав. Тоді фігуристка паркувалася біля будинку й розвертала автомобіль. Незнайомець почав стукати по машині, після чого Погорілая вийшла з’ясувати, що сталося.

"Я вже паркувалася біля будинку, розверталася, а він почав стукати по моїй машині. Я вийшла подивитися, що сталося, і мене просто повалили на землю", – розповіла фігуристка.

Разом з Анною в автомобілі була її п’ятирічна донька Єва. Дівчинка за звичкою вийшла слідом за матір’ю. Погорилая зізналася, що тоді усвідомила небезпеку ситуації й переживала виключно за безпеку дитини.

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"Найстрашніше, що в цей момент я була з дитиною, і я зрозуміла свою головну помилку: що взагалі вийшла з машини. Єдине, про що я тоді переживала, – щоб, не дай боже, не зачепили доньку", – повідомила спортсменка.

Пізніше співробітники поліції розповіли фігуристці, що чоловік кілька разів штовхав її на землю. Це зафіксували камери відеоспостереження. Сама Погорилая пам’ятає лише перший поштовх і зізналася, що після цього погано усвідомлювала, що відбувається.

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Після нападу фігуристка повернулася до автомобіля, зачинила двері й викликала поліцію. Також вона зв’язалася з чоловіком. За її словами, чоловік заявив співробітникам правоохоронних органів, які прибули на місце, що не чіпав її, а пошкодження на руках жінка нібито завдала собі сама.

Наступного ранку Погорилая звернулася до травмпункту, де зафіксували отримані ушкодження. Переломів у неї не виявили, однак лікарі діагностували травму зв’язки. Фігуристка також повідомила, що не вдарилася головою, оскільки встигла виставити руки під час падіння.

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Окремо спортсменка розповіла про стан доньки, яка стала свідком того, що сталося. За словами Погорілої, дівчинка дуже злякалася.

Московська поліція почала перевірку. У пресслужбі столичного ГУ МВС повідомили, що попередньо між двома громадянами стався конфлікт на парковці, під час якого чоловік штовхнув жінку, і вона впала.

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"За попередніми даними, причиною конфлікту могли стати місце на парковці або невдала спроба роз’їхатися на дорозі. Точно все буде встановлено під час розслідування", – заявили у відомстві.

Співробітники поліції встановлюють обставини події. За результатами перевірки буде ухвалено рішення відповідно до закону.

Анна Погоріла є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2016 року, триразовою призеркою чемпіонатів Європи та володаркою бронзової нагороди фіналу Гран-прі.