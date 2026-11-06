IEM Beijing 2026: українці з NAVI вийшли у півфінал, перемігши росіян з PVISION
Український клуб NAVI стали півфіналістом IEM Beijing 2026, перемігши росіян з PVISION у напруженому чвертьфіналі з рахунком 2:1.
Команда розпочала серію з поразки на Mirage (14:16), проте зуміла переломити хід протистояння на Inferno (13:9) та Ancient (13:10).
Ця перемога стала ще одним успішним результатом для клубу Максима Кріппи. NAVI вдруге поспіль вийшли до плей-оф tier 1 турніру та продовжують боротьбу за чемпіонський титул IEM Beijing 2026.
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