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IEM Beijing 2026: українці з NAVI вийшли у півфінал, перемігши росіян з PVISION

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
75
IEM Beijing 2026: українці з NAVI вийшли у півфінал, перемігши росіян з PVISION
NAVI перемогли росіян у Пекіні і вийшли у півфінал. Джерело: NAVI

Український клуб NAVI стали півфіналістом IEM Beijing 2026, перемігши росіян з PVISION у напруженому чвертьфіналі з рахунком 2:1.

Команда розпочала серію з поразки на Mirage (14:16), проте зуміла переломити хід протистояння на Inferno (13:9) та Ancient (13:10).

IEM Beijing 2026: українці з NAVI вийшли у півфінал, перемігши росіян з PVISION

NAVI перемогли росіян у Пекіні і вийшли у півфінал. Джерело: NAVI

Ця перемога стала ще одним успішним результатом для клубу Максима Кріппи. NAVI вдруге поспіль вийшли до плей-оф tier 1 турніру та продовжують боротьбу за чемпіонський титул IEM Beijing 2026.

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