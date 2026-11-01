Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля

Ірландська легкоатлетка Сіара Магін померла у віці 34 років. Спортсменка, яка здобула золоту медаль чемпіонату Європи з бігу на 1500 метрів, померла від раку через десять днів після весілля з Томасом Мораном.

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Про смерть Магін повідомила її родина. За інформацією родичів, спортсменка пішла з життя о 6:30 ранку в неділю, 1 листопада, в оточенні близьких. У заяві рідні назвали її улюбленою дочкою, сестрою, дружиною і подругою, а також джерелом натхнення для багатьох людей.

Магін була однією з найвідоміших представниць ірландської легкої атлетики. Вона спеціалізувалася на дистанції 1500 метрів, брала участь у двох Олімпійських іграх: у Ріо-де-Жанейро у 2016 році та Токіо у 2021-му. Також спортсменка встановила кілька національних рекордів.

Найбільшого успіху на міжнародній арені Магін досягла у 2024 році. На чемпіонаті Європи в Римі вона виборола "золото" на дистанції 1500 метрів. Завдяки цій перемозі легкоатлетка стала першою представницею Ірландії після Соні О'Салліван, якій вдалося здобути індивідуальний титул чемпіонки Європи.

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Виступити на Олімпіаді в Парижі того ж року Магін не змогла через травму ахіллового сухожилля.

У 2025 році спортсменка повідомила, що в неї діагностували онкологічне захворювання. Попри проблеми зі здоров’ям, у жовтні 2026-го вона одружилася зі своїм партнером Томасом Мораном. Весілля відбулося лише за десять днів до її смерті.

Головні історії дня

Співчуття родині легкоатлетки висловили представники політичного керівництва Ірландії та Північної Ірландії. Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що глибоко засмучений її передчасною смертю, і висловив підтримку чоловікові спортсменки, рідним і друзям.

Заступник прем’єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс назвав те, що сталося, болісною звісткою.

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Перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Ніл відзначила спортивні досягнення Магін, а також її мужність у боротьбі з хворобою. За її словами, спортсменку пам’ятатимуть не лише завдяки медалям і рекордам, а й завдяки її людським якостям.

Заступниця першого міністра Північної Ірландії Емма Літтл-Пенгеллі також висловила співчуття родині Магін, її чоловікові, товаришам по команді та друзям. Вона наголосила, що легкоатлетка була прикладом для багатьох жителів регіону.