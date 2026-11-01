Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийСили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівВорожі БПЛА атакували Чернівці: є влучання та падіння уламків, кілька людей поранені. ВідеоВорожі БПЛА атакували Чернівці: є влучання та падіння уламків, кілька людей поранені. ВідеоАвстрія змінила правила для українських біженців. Ілюстративне фото.Країна ЄС змінила правила для українських біженців: як перейти на ВНЖ без виїзду з країниРосійському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті"Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті""Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія герояЩо найбільше подорожчає до кінця року. ІлюстраціяУкраїнців попередили про подорожчання продуктів: що злетить у ціні найбільше до кінця 2026 рокуНіколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати бідуНіколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати бідуБудуть "цілодобові" графіки відключення світла. Ілюстративне фото.Київ з екстреними відключеннями та проблемами з водопостачанням: що відомо про ситуацію в енергосистемі 1 листопадаВ Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. ВідеоВ Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
1,8 т.
Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля
34-річна спортсменка була однією з найвідоміших представниць ірландської легкої атлетики

Ірландська легкоатлетка Сіара Магін померла у віці 34 років. Спортсменка, яка здобула золоту медаль чемпіонату Європи з бігу на 1500 метрів, померла від раку через десять днів після весілля з Томасом Мораном.

Про смерть Магін повідомила її родина. За інформацією родичів, спортсменка пішла з життя о 6:30 ранку в неділю, 1 листопада, в оточенні близьких. У заяві рідні назвали її улюбленою дочкою, сестрою, дружиною і подругою, а також джерелом натхнення для багатьох людей.

Магін була однією з найвідоміших представниць ірландської легкої атлетики. Вона спеціалізувалася на дистанції 1500 метрів, брала участь у двох Олімпійських іграх: у Ріо-де-Жанейро у 2016 році та Токіо у 2021-му. Також спортсменка встановила кілька національних рекордів.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
24,8 т.
Пропутінська олімпійська чемпіонка, яка кричала про патріотизм, подала заявку, щоб виступати за кордоном
24,8 т.
Пропутінська олімпійська чемпіонка, яка кричала про патріотизм, подала заявку, щоб виступати за кордоном
Максим ІншаковМаксим Іншаков
2,3 т.
"Ситуація неприємна й важка, але..." Фінляндію змусили пустити Росію на міжнародні турніри
2,3 т.
"Ситуація неприємна й важка, але..." Фінляндію змусили пустити Росію на міжнародні турніри
Максим ІншаковМаксим Іншаков
23,9 т.
Російські окупанти вбили в Чернігові українську гімнастку
23,9 т.
Російські окупанти вбили в Чернігові українську гімнастку
Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля

Магін після перемоги на ЧЄ

Найбільшого успіху на міжнародній арені Магін досягла у 2024 році. На чемпіонаті Європи в Римі вона виборола "золото" на дистанції 1500 метрів. Завдяки цій перемозі легкоатлетка стала першою представницею Ірландії після Соні О'Салліван, якій вдалося здобути індивідуальний титул чемпіонки Європи.

Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля

Сіара Магін із золотою медаллю

Виступити на Олімпіаді в Парижі того ж року Магін не змогла через травму ахіллового сухожилля.

У 2025 році спортсменка повідомила, що в неї діагностували онкологічне захворювання. Попри проблеми зі здоров’ям, у жовтні 2026-го вона одружилася зі своїм партнером Томасом Мораном. Весілля відбулося лише за десять днів до її смерті.

Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля

Сіара Магін і Томас Моран

Співчуття родині легкоатлетки висловили представники політичного керівництва Ірландії та Північної Ірландії. Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що глибоко засмучений її передчасною смертю, і висловив підтримку чоловікові спортсменки, рідним і друзям.

Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля

Сіара з чоловіком. Джерело: instagram.com/ciaramageeanrun

Заступник прем’єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс назвав те, що сталося, болісною звісткою.

Перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Ніл відзначила спортивні досягнення Магін, а також її мужність у боротьбі з хворобою. За її словами, спортсменку пам’ятатимуть не лише завдяки медалям і рекордам, а й завдяки її людським якостям.

Заступниця першого міністра Північної Ірландії Емма Літтл-Пенгеллі також висловила співчуття родині Магін, її чоловікові, товаришам по команді та друзям. Вона наголосила, що легкоатлетка була прикладом для багатьох жителів регіону.

Схожі теми
Легка атлетикаІрландія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!