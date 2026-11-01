Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля
Ірландська легкоатлетка Сіара Магін померла у віці 34 років. Спортсменка, яка здобула золоту медаль чемпіонату Європи з бігу на 1500 метрів, померла від раку через десять днів після весілля з Томасом Мораном.
Про смерть Магін повідомила її родина. За інформацією родичів, спортсменка пішла з життя о 6:30 ранку в неділю, 1 листопада, в оточенні близьких. У заяві рідні назвали її улюбленою дочкою, сестрою, дружиною і подругою, а також джерелом натхнення для багатьох людей.
Магін була однією з найвідоміших представниць ірландської легкої атлетики. Вона спеціалізувалася на дистанції 1500 метрів, брала участь у двох Олімпійських іграх: у Ріо-де-Жанейро у 2016 році та Токіо у 2021-му. Також спортсменка встановила кілька національних рекордів.
Найбільшого успіху на міжнародній арені Магін досягла у 2024 році. На чемпіонаті Європи в Римі вона виборола "золото" на дистанції 1500 метрів. Завдяки цій перемозі легкоатлетка стала першою представницею Ірландії після Соні О'Салліван, якій вдалося здобути індивідуальний титул чемпіонки Європи.
Виступити на Олімпіаді в Парижі того ж року Магін не змогла через травму ахіллового сухожилля.
У 2025 році спортсменка повідомила, що в неї діагностували онкологічне захворювання. Попри проблеми зі здоров’ям, у жовтні 2026-го вона одружилася зі своїм партнером Томасом Мораном. Весілля відбулося лише за десять днів до її смерті.
Співчуття родині легкоатлетки висловили представники політичного керівництва Ірландії та Північної Ірландії. Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що глибоко засмучений її передчасною смертю, і висловив підтримку чоловікові спортсменки, рідним і друзям.
Заступник прем’єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс назвав те, що сталося, болісною звісткою.
Перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Ніл відзначила спортивні досягнення Магін, а також її мужність у боротьбі з хворобою. За її словами, спортсменку пам’ятатимуть не лише завдяки медалям і рекордам, а й завдяки її людським якостям.
Заступниця першого міністра Північної Ірландії Емма Літтл-Пенгеллі також висловила співчуття родині Магін, її чоловікові, товаришам по команді та друзям. Вона наголосила, що легкоатлетка була прикладом для багатьох жителів регіону.