''Без бою немає слави'': у Києві відбувся міжнародний ММА-турнір пам’яті полеглих Героїв ''ІДУ НА ВИ: Тризна'' від Третього армійського корпусу

9 жовтня у Києві відбувся міжнародний ММА-турнір "ІДУ НА ВИ: Тризна" від Третього армійського корпусу та Ветеранського корпусу за підтримки Sva Stone та М-ТАС. Турнір пройшов у міжнародному форматі, об’єднавши в одному октагоні українських та іноземних бійців, ветеранів, чинних військовослужбовців, адаптивних атлетів і цивільних спортсменів.

Відео дня

Тринадцять поєдинків, дострокові перемоги та напружені протистояння стали частиною спортивної події, присвяченої пам’яті полеглих українських захисників. Назва "Тризна" відсилає до давнього обряду вшанування загиблих воїнів, який сьогодні набуває нового змісту через спорт, військове братерство та розвиток сучасної воїнської культури.

Одним із найдинамічніших став поєдинок Анатолія Тарасенка проти Максима "Купола" Петровича, який завершився нокаутом уже на 58-й секунді першого раунду. Денис Бабак здолав Артура Докшакова технічним нокаутом на 18-й секунді другого раунду, а Андрій "Турист" Кропачев переміг Миколу Рога задушливим прийомом у першому раунді.

РЕКЛАМА

У категорії адаптивних атлетів перемоги здобули Антон "Тяпа" Калашников, Юрій "Bad Boy" Точоний та Владислав "Клим" Климчук.

Серед цивільних спортсменів переможцями стали Денис Бабак, Павло Павлов, Андрій "Турист" Кропачев, Анатолій Тарасенко та Олександр Добровольський.

У категорії військових атлетів перемогу вибороли Ківі, Ігор "Гора" Куценко, Роман Кононов, Максим "Боксер" Кривохижа та Олександр "Шева" Шевченко.

Окрему увагу привернув поєдинок бійця з позивним Ківі – громадянина Фінляндії, який служить у Збройних силах України. Він здолав Гліба Куща задушливим прийомом у третьому раунді.

Головні історії дня

"Для нас важливо показати, що спорт є потужним інструментом фізичного та психологічного відновлення військових та ветеранів, а октагон – простором рівних можливостей для кожного, незалежно від досвіду, статусу чи пережитих поранень. Завдяки спільним зусиллям із Третім армійським корпусом та Ветеранським корпусом ми розвиваємо потужне спортивне середовище, яке об’єднує різні спільноти навколо спорту та зберігає пам’ять про захисників, які віддали життя за Україну", – зазначають організатори турніру.

РЕКЛАМА

Серед організаторів події – Антон "Тоха" Радько, заступник командира 63-ї окремої механізованої бригади, та Арсеній Білодуб, заступник командира 3-го окремого розвідувального батальйону Третього армійського корпусу, музикант і засновник бренду Sva Stone.

Амбасадорами турніру стали чемпіонка світу з художньої гімнастики Вікторія Онопрієнко, режисер Любомир Левицький, ветеран ССО, військовослужбовець та інструктор Денис "Квебек", легенда змішаних єдиноборств Ігор Вовчанчин, засновник спільноти "Спецназер" та військовослужбовець Ілля "Медик" та фотографи-документалісти LIBKOS.

РЕКЛАМА

Серед гостей події також були пристуні олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, актор та військовослужбовець Володимир Ращук, театральна продюсерка Ярослава Кравченко акторка Альбіна Корж, спортивний журналіст Роман Бебех та багато інших.

Окрім спортивної складової, турнір мав благодійну мету: кошти від продажу квитків спрямували на підтримку українських захисників.

РЕКЛАМА

"ІДУ НА ВИ: Тризна" продемонстрував, що спорт може бути не лише шляхом відновлення та повернення до активного життя, а й простором нових досягнень для ветеранів і військовослужбовців. Турнір покликаний розвивати адаптивний спорт, популяризувати сучасну воїнську культуру та зберігати пам’ять про полеглих Героїв.

РЕКЛАМА

Стежте за наступними подіями "ІДУ НА ВИ", щоб дізнаватися про нові турніри, учасників та майбутні протистояння.