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Американського тренера з гімнастики засудили до 90 років ув’язнення. Що він зробив

Максим ІншаковМаксим Іншаков
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Американського тренера з гімнастики засудили до 90 років ув’язнення. Що він зробив
Слідчі знайшли записи на комп'ютерах тренера через кілька років,. Джерело: Foxnews

У США 39-річного тренера зі спортивної гімнастики Шона Гарднера засудили до 90 років позбавлення волі за таємну відеозйомку неповнолітніх учениць. Він встановив приховану камеру в туалеті гімнастичної студії у штаті Міссісіпі та знімав дітей, коли вони роздягалися та користувалися вбиральнею, пише ESPN.

Гарднер визнав свою провину за трьома федеральними звинуваченнями у виготовленні матеріалів сексуального характеру за участю неповнолітніх. За кожним з епізодів йому призначили по 30 років в’язниці, що фактично означає довічне ув’язнення.

Американського тренера з гімнастики засудили до 90 років ув’язнення. Що він зробив

Шон Гарднер. Джерело: Кадр із відео

За даними слідства, злочини були скоєні в період з грудня 2017 року по квітень 2018-го в гімнастичній студії в місті Пурвіс, штат Міссісіпі. Гарднер встановив у туалеті приховану камеру, за допомогою якої знімав своїх вихованок. На виявлених згодом відеозаписах було зафіксовано щонайменше 10 неповнолітніх дівчаток, у тому числі оголених та тих, що роздягалися.

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Американського тренера з гімнастики засудили до 90 років ув’язнення. Що він зробив

Колишній тренер з гімнастики отримав 90 років за таємну зйомку юних спортсменок. Джерело: yahoo.com

Слідчі виявили ці записи на комп’ютерах тренера через кілька років, коли розслідували заяви про сексуальне насильство над гімнастками у штаті Айова. Арешт Гарднера влітку 2025 року знову порушив тему захисту неповнолітніх спортсменів від сексуальних домагань з боку тренерів.

До арешту Гарднер працював у відомому Chow's Gymnastics and Dance Institute в місті Вест-Де-Мойн, штат Айова. Заклад заснував тренер Лян "Чоу" Цяо, який виховав кількох олімпійських чемпіонів. Гарднер займався підготовкою перспективних юних гімнастів, а також керував щорічним зимовим турніром, який збирав в Айові сотні учасників.

Американського тренера з гімнастики засудили до 90 років ув’язнення. Що він зробив

Інститут гімнастики та танців Чау у штаті Айова. Джерело: Foxnews

Кілька колишніх вихованок тренера звернулися до поліції та подали цивільні позови, заявивши, що він використовував своє становище для сексуальних домагань. Однак звинувачення, пов’язані з імовірними злочинами в Айові, Гарднеру поки що не висунуто. Поліція повідомила, що визначить подальші дії після завершення федерального розслідування.

Окремі претензії колишні спортсменки висунули організаціям, відповідальним за безпеку в американській гімнастиці: USA Gymnastics та Центру безпечного спорту США (U.S. Center for SafeSport). Адвокати жінок стверджують, що ці структури ще у 2017 році отримували інформацію про неналежну поведінку Гарднера, але не вжили своєчасних заходів, щоб усунути його від роботи з дітьми.

Американського тренера з гімнастики засудили до 90 років ув’язнення. Що він зробив

Шон Гарднер. Джерело: Foxnews

У 2022 році SafeSport тимчасово відсторонив тренера після заяви однієї з гімнасток Чоу про сексуальне насильство. Того ж року інститут звільнив Гарднера.

За інформацією SafeSport, у ході власного розслідування організація встановила, що Чоу та інші тренери знали про звинувачення у сексуальних домаганнях на адресу Гарднера, але не повідомили про них до центру, хоча цього вимагали внутрішні правила.

Американського тренера з гімнастики засудили до 90 років ув’язнення. Що він зробив

Інші тренери знали про звинувачення у сексуальних домаганнях на адресу Гарднера. Джерело: ESPN

У травні суд виключив SafeSport зі списку відповідачів у двох цивільних позовах, в яких організацію звинувачували в неналежному розслідуванні заяв проти Гарднера. Суддя постановив, що центр має імунітет від подібних позовів відповідно до федерального законодавства.

При цьому судові розгляди проти самого Гарднера, USA Gymnastics та Chow's Gymnastics тривають.

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