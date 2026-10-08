У Мексиці рестлер убив рефері кидком головою в підлогу під час виступу. Відео

75-річний рефері Герaрдо Герман Пінеда, відомий під ім'ям Ель Буо, помер після небезпечного прийому під час шоу мексиканського рестлінгу в штаті Ідальго, пише Milenio. Рестлер Ель Хіхо де Фішман після інциденту був затриманий, а влада розпочала розслідування за фактом смерті судді.

Трагедія сталася 6 жовтня на арені "11 липня" у муніципалітеті Мінерал-де-ла-Реформа. У головному поєдинку вечора Ель Хіхо де Фішман бився з Маскарою Саградою NG, а Пінеда обслуговував матч у якості рефері.

Герардо Герман Пінеда. Джерело: Milenio

Під час зустрічі рестлер застосував проти судді прийом, який джерела називають "мартінете" або "пайлдрайвер". Цей варіант прийому також описується як "Package Piledriver": після нього Пінеда залишився лежати на рингу і більше не підвівся.

Виконання "мартінете" у мексиканській "луча лібре" вважається забороненим через високу небезпечність цього прийому. Після того, що сталося, шоу було перервано та викликано екстрені служби, однак медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Після того, що сталося, де Фішман був затриманий і переданий прокуратурі штату Ідальго. Слідство розглядає обставини події, а його подальший юридичний статус має бути визначений у рамках розслідування.

Ель Хіхо де Фішман. Джерело: Milenio

Крім того, влада закрила арену 11 липня. За даними La Jornada, майданчик не мав необхідного дозволу на проведення заходу, а раніше представники об’єкта не дозволили перевірити умови проведення шоу.

Герардо Герман Пінеда присвя... Джерело: Milenio Розгорнути

Герардо Герман Пінеда присвятив мексиканському реслінгу понад три десятиліття. До роботи рефері він близько 15 років виступав як професійний реслер під ім'ям Ель Буо Негро II, після чого почав обслуговувати поєдинки, зокрема на арені Aficion.