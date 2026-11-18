П'ятиразовий чемпіон Ірландії з боксу помер після нокауту в титульному бою. Відео

Відомий ірландський боксер Лі Рівз помер у віці 31 року після більш ніж трьох місяців у медикаментозній комі. Важку черепно-мозкову травму він отримав 1 серпня під час поєдинку із співвітчизником Ґері Каллі в Дубліні.

Трагічний бій відбувся на арені 3Arena. Рівз змагався за вакантний титул BUI Celtic у першій напівсередній вазі, однак у десятому раунді опинився в нокауті. Після цього спортсмена винесли з рингу на ношах і доправили до лікарні.

Лікарі провели боксеру екстрену операцію на головному мозку, після якої ввели його в стан штучної коми. Він залишався без свідомості понад три місяці. У жовтні Рівза перевели з лікарні Дубліна до Університетської лікарні Лімерика, щоб він міг бути поруч із рідними.

Лі Рівз після нокауту впав на ринг

Родина й медики сподівалися на поступове відновлення спортсмена та подальшу реабілітацію. Однак на вихідних у нього розвинулася інфекція. Увечері в понеділок, 16 листопада, боксер помер в оточенні близьких.

Ривз, який виступав під прізвиськом "Ель Чампо", був одним із відомих боксерів Лімерика. За аматорську кар’єру він п’ять разів вигравав чемпіонат Ірландії, вісім разів ставав чемпіоном свого міста і ще вісім разів перемагав на першості провінції Манстер. Також у його активі перемога на міжнародному турнірі Haringey Box Cup у Лондоні.

Лі Ривз

До професійного боксу ірландець перейшов у листопаді 2018 року. У травні 2022-го він завоював вакантний пояс NABF у першій напівсередній вазі, перемігши Себастьяна Діаса Мальдонадо на турнірі в Торонто. Цей титул належить Північноамериканській боксерській федерації, що входить до структури WBC.

Лі Рівз. Джерело: instagram.com/lee_reeves_boxer/

Останній поєдинок проти Каллі став для Рівза другою невдачею у професійній кар’єрі. Загалом він провів 18 боїв, здобувши 16 перемог, 11 із яких завершилися нокаутом.