Maincast Sport отримав права на трансляцію WTA в Україні

Телеканал Maincast Sport уклав довгострокову угоду про права на трансляцію турнірів жіночого професійного тенісного туру WTA Tour driven by Mercedes-Benz в Україні.

Угода дасть уболівальникам змогу дивитися турніри WTA українською впродовж усього сезону 2027, під час якого тур відвідає 26 країн і територій. Сезон стартує в січні з Брисбена й Окленда, далі пройде через знакові турніри в Індіан-Веллсі, Маямі, Мадриді, Римі та Пекіні й завершиться в листопаді підсумковим турніром FAGE WTA Finals у Шарлотті (США).

WTA Tour поповнює портфель міжнародних спортивних прав Maincast Sport, до якого вже входять NBA, Кубок Іспанії з футболу, MotoGP та NASCAR. З приходом WTA пропозиція каналу стає ще сильнішою: глядачі отримають жіночий теніс світового рівня і змогу стежити за українськими тенісистками, які стабільно виступають на найвищому рівні.

Угода охоплює турніри WTA 1000, WTA 500 і WTA 250, а також підсумковий турнір FAGE WTA Finals у Шарлотті (США), де зіграють вісім найкращих тенісисток і вісім найкращих парних команд сезону.

"Ми хочемо, щоб українські вболівальники могли дивитися найкращі спортивні змагання світу рідною мовою та стежити за виступами українських спортсменів на міжнародній арені. Саме тому ми продовжуємо розширювати спортивний портфель Maincast Sport. Партнерство з WTA дасть змогу транслювати в Україні практично весь сезон жіночого тенісу, зокрема матчі за участю провідних українських тенісисток. Це також можливість залучити до тенісу нову аудиторію та зробити цей вид спорту ще ближчим до українських глядачів", – зазначив власник телеканалу Максим Кріппа.

"З 2027 року матчі Еліни Світоліної, Марти Костюк, Даяни Ястремської та інших українок можна буде дивитися ексклюзивно на Maincast Sport, а разом із ними – сотні матчів найкращих тенісисток світу. Ми готуємо для тенісу власні шоу, аналітику та ефіри із зірковими гостями. WTA – це майже цілорічний турнірний цикл, тож у глядачів Maincast Sport буде великий теніс щотижня", – Віталій Волочай, співзасновник Maincast.

"Ми раді партнерству з Maincast Sport, яке дасть змогу показати більше жіночого тенісу вболівальникам в Україні, де цей спорт уже так багато важить. Українські тенісистки й надалі помітно впливають на світовий теніс, і ця угода дасть фанатам більше можливостей стежити за улюбленими спортсменками та відчувати азарт WTA Tour упродовж усього сезону", – Марина Сторті, CEO WTA Ventures.