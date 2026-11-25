"Груди розірвало на кашу". Російський чемпіон світу впустив на себе штангу вагою 605 кг. Відео

Знаменитий російський пауерліфтер Олександр Костянов дістав тяжкі травми під час спроби встановити рекорд на всеросійському турнірі "Кубок Єрмака" в Тюмені. Після невдалого підйому штанга вагою 605 кг вислизнула з рук 35-річного спортсмена й упала йому на груди: за кілька днів він оголосив про завершення змагальної кар’єри.

Інцидент стався під час виступу Костянова в жимі лежачи з використанням спеціального екіпірування. Перед невдалою спробою атлет успішно підняв 555 кг, встановивши світовий рекорд у своїй дисципліні. Однак упоратися з вагою 605 кг йому не вдалося: снаряд зірвався й упав на грудну клітку спортсмена. Асистенти оперативно зняли штангу.

Костянов є багаторазовим чемпіоном і рекордсменом світу, Європи та Азії за версією альтернативних федерацій пауерліфтингу. Зокрема, він виступає в дисципліні жиму лежачи в софт-екіпіровці, а його найкращий результат становить 555 кг. Спортсмен також має звання заслуженого майстра спорту та заслуженого тренера в системі альтернативного пауерліфтингу.

Після обстеження лікарі виявили в нього серйозні ушкодження. Права кисть зазнала численних розривів зв’язок, вивиху великого пальця з відривом зв’язкового апарату та ушкодження сухожиль.

Костянов після травми. Джерело: instagram.com/alexandr___kostianov/

На руку наклали гіпс щонайменше на чотири тижні. Крім того, діагностовано надрив дистального сухожилля біцепса лівої руки.

"Грудна клітка: розірвана на кашу. УЗД-фахівець навіть не зміг розгледіти точну локалізацію надривів через величезну розлиту гематому та рідину. Чекаю, поки спаде набряк, щоб зробити детальну МРТ", – написав атлет у себе в соцмережах.

Костянов розповів про наслідки. Джерело: instagram.com/alexandr___kostianov/

Костянов повідомив, що живий, однак його стан далекий від нормального. Після того як дія знеболювальних і змагального адреналіну ослабла, біль значно посилився: спортсмен не може нормально сидіти, лежати, ходити й спати.

Груди після падіння штанги. Джерело: instagram.com/alexandr___kostianov/

Лікарі показали йому знімки правої кисті й пояснили, що суглоби сильно зношені, а артроз досяг останніх стадій. Він нагадав, що вже двічі отримував серйозні травми цієї руки під час роботи з великою вагою.

Момент падіння штанги. Джерело: Кадр із відео

Хірурги попередили пауерліфтера, що подальші виступи можуть призвести до повторних травм і незворотних наслідків. Сам Костянов визнав, що більше не розраховує повернутися на поміст.

"Я не Ванга й не можу зазирнути в майбутнє на 100%. Але дам чесні 99%, що все. Досить", – заявив він.

Олександр Костянов. Джерело: instagram.com/alexandr___kostianov/

Спортсмен також пояснив, що це рішення пов’язане з родиною. У нього троє дітей, а подружжя очікує на народження четвертої дитини.

"Моїй родині потрібен живий чоловік і батько, здатний рухатися, а не людина з інвалідністю в кріслі колісному. Час вмикати холодний розум", – написав Костянов.

Костянов із родиною. Джерело: instagram.com/alexandr___kostianov/

Він зізнався, що розраховував стати першим росіянином, який офіційно підніме понад 600 кг на змагальному помості. Однак тепер вважає, що його спортивна межа в цій дисципліні залишилася на позначці 555 кг.

Попри важкі ушкодження, пауерліфтер запевнив підписників, що має намір пройти відновлення: "Руки-ноги на місці, голова працює, я дихаю. Ми відновимося".