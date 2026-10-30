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"Епіцентр-Подоляни" за партнерства BETON відкрили сезон Суперліги перемогою в дербі

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ВК "Епіцентр-Подоляни" в першому матчі нового сезону Суперліги обіграв "Епіцентр-Городок". Дербі двох команд "Епіцентру" завершилося з рахунком 3:0. Клуб входить до переліку постійних спортивних партнерів BETON – ліцензованого українського оператора, який підтримує як великі клуби, так і регіональні команди та федерації.

Матч відбувся 16 жовтня в Городку. Першу партію "Епіцентр-Подоляни" взяли на балансі 30:28, дві наступні завершилися з рахунком 25:22 і 25:21. Найбільше очок у матчі набрав Данило Уривкін, на його рахунку 25. Через повітряну тривогу гра пройшла без глядачів.

У клубі зазначають, що дербі "Епіцентрів" – це завжди цікаво й відповідально. Команди мають різний клас, проте кожна з них налаштована на перемогу. За оцінкою клубу, "Епіцентр-Городок" дав гідний бій.

"Старт нового волейбольного сезону – це завжди нові емоції, амбіції та боротьба за результат. "Епіцентр-Подоляни" вкотре підтвердили свій клас і готовність боротися за найвищі цілі. Суперник продемонстрував свій потенціал і дав зрозуміти, що ця команда лише набиратиме обертів. Попереду на нас чекає чимало яскравих протистоянь, і є всі підстави очікувати, що наступні матчі будуть не менш запальними, ніж цей!", – прокоментував Костянтин Рябуха, спортивний директор ВК "Епіцентр-Подоляни".

"Епіцентр-Подоляни" за партн... Розгорнути

На старті сезону команда здобула дві перемоги у двох матчах. У клубі прагнуть повторити досягнення минулого сезону, коли "Епіцентр-Подоляни" завоювали три трофеї. Сильною стороною команди в клубі вважають досвідчений склад, у якому гравці можуть замінити один одного. Лідером і основним бомбардиром називають Данила Уривкіна.

"Ми підтримуємо "Епіцентр-Подоляни" на довгостроковій основі, тому впевнений старт команди в новому сезоні для нас особливо приємний. Волейбол – важлива частина нашої підтримки українського спорту поза футболом", – зазначив Роман Балашов, CEO та власник ТОВ "СІТІКОД", що здійснює діяльність під брендом BETON.

Партнерство з "Епіцентр-Подоляни" BETON веде не перший сезон і, крім волейболу, працює й з іншими видами спорту.

ТОВ "СІТІКОД", що працює під брендом BETON, – ліцензований український оператор. Компанія впроваджує інструменти відповідальної гри і системно підтримує український спорт: від національних федерацій до регіональних клубів.

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