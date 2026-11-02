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WhiteBIT та Svitolina Foundation запускають спільну міжнародну програму підтримки українських тенісних талантів

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
2,2 т.
WhiteBIT та Svitolina Foundation запускають спільну міжнародну програму підтримки українських тенісних талантів
Першими учасниками програми стали 10 українських тенісисток. Джерело: WhiteBIT

Криптобіржа WhiteBIT спільно з Фондом Еліни Світоліної "Svitolina Foundation" оголосили про запуск спільної соціальної ініціативи WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency – міжнародної програми професійної підготовки для талановитих українських тенісистів віком від 12 до 16 років.

WhiteBIT та Svitolina Foundation запускають спільну міжнародну програму підтримки українських тенісних талантів

Джерело: WhiteBIT

Першими учасниками програми стали 10 українських гравчинь, які входять до топ-20 національного рейтингу у своїх вікових категоріях. Протягом майже 3 місяців юні спортсменки проходитимуть інтенсивну підготовку в Іспанії під керівництвом досвідчених міжнародних тренерів. Перший набір стартував 26 жовтня 2026 року. Участь у програмі повністю безоплатна для тенісисток, всі витрати покриває Володимир Носов, засновник та президент фінтех-екосистеми W Group. Загалом протягом року заплановано чотири набори учасників.

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WhiteBIT та Svitolina Foundation запускають спільну міжнародну програму підтримки українських тенісних талантів

Джерело: WhiteBIT

Розвиток попри війну

Повномасштабна війна суттєво вплинула на можливості професійної підготовки молодих українських спортсменів. Постійні обстріли, повітряні тривоги, відключення електроенергії ускладнюють регулярні тренування й підготовку до міжнародних змагань.

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency покликана створити для перспективних українських тенісисток стабільні та безпечні умови підготовки, забезпечити доступ до міжнародної тренерської експертизи й допомогти продовжувати рух до професійного спорту незалежно від зовнішніх обставин та фінансових можливостей. До реалізації програми також долучилася ГО "Тризуб".

WhiteBIT та Svitolina Foundation запускають спільну міжнародну програму підтримки українських тенісних талантів

Джерело: WhiteBIT

"Ми хочемо, щоб талановиті українські діти мали доступ до професійної підготовки незалежно від фінансових можливостей їх родин чи обставин, у яких вони опинилися, – зазначає Володимир Носов, засновник та президент фінтех-екосистеми W Group, до якої входить криптобіржа WhiteBIT. – Наша мета – системно підтримувати молодих українських спортсменів, щоб у майбутньому Україна мала потужну плеяду тенісистів, здатних представляти нашу державу на найпрестижніших світових турнірах".

Однією з складових програми стане особиста участь Еліни Світоліної – найуспішнішої спортсменки в історії українського тенісу та екс-третьої ракетки світу за рейтингом WTA, бронзової призерки Олімпійських ігор у Токіо та глобальної амбасадорки WhiteBIT.

WhiteBIT та Svitolina Foundation запускають спільну міжнародну програму підтримки українських тенісних талантів

Джерело: WhiteBIT

"Коли мені було 12 років, я переїхала до Харкова, де знайшла підтримку й умови для професійного зростання. Я добре пам’ятаю, наскільки важливо було мати поруч людей, які вірили в мене та допомагали рухатися вперед, – говорить Еліна Світоліна. – Сьогодні я щаслива, що разом із WhiteBIT ми можемо дати таку можливість. У цей важкий для України час ми хочемо, щоб вони могли зосередитися на тенісі, не хвилюючись про умови, в яких живуть і тренуються".

Професійна підготовка та міжнародні тренери

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency проходитиме в Іспанії. За підтримки WhiteBIT учасниці отримають можливість протягом майже трьох місяців тренуватися в професійному спортивному середовищі. Підготовку спортсменок очолить Марія Хосе Льорка Понс, колишня професійна тенісистка, яка має понад 30 років тренерського досвіду. Як тренерка вона працювала зі спортсменками, які входили до топ-30 світового рейтингу WTA.

WhiteBIT та Svitolina Foundation запускають спільну міжнародну програму підтримки українських тенісних талантів

Марія Хосе Льорка Понс. Джерело: WhiteBIT

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency стане першою ініціативою WhiteBIT в межах довгострокової підтримки дитячого українського тенісу. Її мета допомагати виховувати наступне покоління українських тенісистів, які представлятимуть Україну на провідних міжнародних турнірах.

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