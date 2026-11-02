WhiteBIT та Svitolina Foundation запускають спільну міжнародну програму підтримки українських тенісних талантів

Криптобіржа WhiteBIT спільно з Фондом Еліни Світоліної "Svitolina Foundation" оголосили про запуск спільної соціальної ініціативи WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency – міжнародної програми професійної підготовки для талановитих українських тенісистів віком від 12 до 16 років.

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Першими учасниками програми стали 10 українських гравчинь, які входять до топ-20 національного рейтингу у своїх вікових категоріях. Протягом майже 3 місяців юні спортсменки проходитимуть інтенсивну підготовку в Іспанії під керівництвом досвідчених міжнародних тренерів. Перший набір стартував 26 жовтня 2026 року. Участь у програмі повністю безоплатна для тенісисток, всі витрати покриває Володимир Носов, засновник та президент фінтех-екосистеми W Group. Загалом протягом року заплановано чотири набори учасників.

Розвиток попри війну

Повномасштабна війна суттєво вплинула на можливості професійної підготовки молодих українських спортсменів. Постійні обстріли, повітряні тривоги, відключення електроенергії ускладнюють регулярні тренування й підготовку до міжнародних змагань.

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency покликана створити для перспективних українських тенісисток стабільні та безпечні умови підготовки, забезпечити доступ до міжнародної тренерської експертизи й допомогти продовжувати рух до професійного спорту незалежно від зовнішніх обставин та фінансових можливостей. До реалізації програми також долучилася ГО "Тризуб".

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"Ми хочемо, щоб талановиті українські діти мали доступ до професійної підготовки незалежно від фінансових можливостей їх родин чи обставин, у яких вони опинилися, – зазначає Володимир Носов, засновник та президент фінтех-екосистеми W Group, до якої входить криптобіржа WhiteBIT. – Наша мета – системно підтримувати молодих українських спортсменів, щоб у майбутньому Україна мала потужну плеяду тенісистів, здатних представляти нашу державу на найпрестижніших світових турнірах".

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Однією з складових програми стане особиста участь Еліни Світоліної – найуспішнішої спортсменки в історії українського тенісу та екс-третьої ракетки світу за рейтингом WTA, бронзової призерки Олімпійських ігор у Токіо та глобальної амбасадорки WhiteBIT.

"Коли мені було 12 років, я переїхала до Харкова, де знайшла підтримку й умови для професійного зростання. Я добре пам’ятаю, наскільки важливо було мати поруч людей, які вірили в мене та допомагали рухатися вперед, – говорить Еліна Світоліна. – Сьогодні я щаслива, що разом із WhiteBIT ми можемо дати таку можливість. У цей важкий для України час ми хочемо, щоб вони могли зосередитися на тенісі, не хвилюючись про умови, в яких живуть і тренуються".

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Професійна підготовка та міжнародні тренери

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency проходитиме в Іспанії. За підтримки WhiteBIT учасниці отримають можливість протягом майже трьох місяців тренуватися в професійному спортивному середовищі. Підготовку спортсменок очолить Марія Хосе Льорка Понс, колишня професійна тенісистка, яка має понад 30 років тренерського досвіду. Як тренерка вона працювала зі спортсменками, які входили до топ-30 світового рейтингу WTA.

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency стане першою ініціативою WhiteBIT в межах довгострокової підтримки дитячого українського тенісу. Її мета допомагати виховувати наступне покоління українських тенісистів, які представлятимуть Україну на провідних міжнародних турнірах.