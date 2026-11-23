"Харківські Соколи" демонструють результати не лише на майданчику, а й у роботі з майбутнім поколінням спортсменів. Важливу роль у розвитку клубу та підтримці баскетболу відіграє його партнер – фармацевтична корпорація "Здоров’я".

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Розвиток спорту починається задовго до перших професійних перемог. З дитячих тренувань, знайомства з досвідченими гравцями, перших змагань та віри у власні сили. Саме такий підхід до популяризації баскетболу втілюють "Харківські Соколи" за підтримки фармацевтичної корпорації "Здоров’я". Співпраця партнерів спрямована не лише на підтримку професійної команди, а й на створення можливостей для молодих спортсменів, які прагнуть пов'язати своє майбутнє з баскетболом.

Від професіоналів – до наймолодших баскетболістів

Одним із важливих напрямів діяльності "Харківських Соколів" є робота з дітьми та молоддю. Нещодавно гравці клубу зустрілися з вихованцями дитячої баскетбольної школи D12.

Юні спортсмени отримали можливість провести спільне тренування з професійними баскетболістами, поспілкуватися з ними та перейняти досвід. Під час зустрічі також відбувся конкурс кидків, а на завершення діти отримали подарунки від "Харківських Соколів".

Для молодих гравців такі заходи мають особливе значення. Адже можливість тренуватися поруч із баскетболістами Суперліги допомагає не лише вдосконалювати спортивні навички, а й побачити, яких результатів можна досягти завдяки наполегливості, дисципліні та щоденній праці.

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Молодь отримує шанс заявити про себе у великому баскетболі

Ще одним важливим кроком у розвитку молодіжного спорту стало створення команди "Харківські Соколи-ХНУПС", яка цього сезону дебютувала в Першій лізі України.

Команду сформовано з молодих харківських баскетболістів, які прагнуть розвиватися та здобувати досвід виступів на дорослому рівні. Для них участь у чемпіонаті – це можливість перевірити свої сили в конкурентній боротьбі, навчитися відповідальності за командний результат і зробити наступний крок у спортивній кар'єрі.

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І перший вагомий успіх уже є. "Харківські Соколи-ХНУПС" здобули свою дебютну історичну перемогу в Першій лізі, обігравши "Запоріжжя-ДЮСШ-12" із рахунком 61:59.

Цей успіх став важливою подією для молодої команди. Але його значення виходить за межі одного матчу. Він демонструє, що харківська молодь має потенціал конкурувати на всеукраїнському рівні, а створення умов для її спортивного розвитку вже приносить перші результати.

Сім перемог поспіль – приклад для нового покоління

Поки молоді баскетболісти роблять свої перші кроки в дорослому чемпіонаті, основна команда "Харківських Соколів" демонструє впевнену гру в Суперлізі.

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Харків'яни здобули сім перемог поспіль і піднялися на третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату України. Попереду на команду чекають нові серйозні випробування – домашні матчі проти чинного чемпіона України "Дніпра" та "Запоріжжя".

Успіхи основного складу мають важливе значення і для молодіжного напряму клубу. Адже професійні баскетболісти стають прикладом для юних вихованців спортивних шкіл та молодих гравців Першої ліги. Їхні результати доводять, що системна робота, командна взаємодія та прагнення до вдосконалення дозволяють досягати високих спортивних цілей.

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Інвестиція в молодь – інвестиція в майбутнє

Для фармацевтичної корпорації "Здоров’я" підтримка "Харківських Соколів" є частиною соціально відповідального підходу, в основі якого – турбота про здоров'я людей, популяризація активного способу життя та розвиток рідного міста.

Особливого значення така діяльність набуває сьогодні, коли українські діти та молодь потребують можливостей для повноцінного розвитку, спілкування, фізичної активності й самореалізації.

"Роль дорослих – бути прикладом для дітей, підтримувати їх і надихати на розвиток. Ми завжди долучаємося до ініціатив, спрямованих на формування здорового, успішного та вмотивованого покоління – майбутнього України", – наголошує Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я"", підкреслюючи важливість підтримки дитячого та юнацького спорту.

Співпраця корпорації "Здоров’я" та "Харківських Соколів" демонструє, що справжні спортивні досягнення – це не лише перемоги професійної команди, а й виховання нового покоління спортсменів, які завтра представлятимуть Харків та Україну на найвищому рівні.