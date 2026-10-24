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Вбито віцепрезидента Олімпійського комітету Болгарії

Максим ІншаковМаксим Іншаков
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Вбито віцепрезидента Олімпійського комітету Болгарії
Трагедія сталася в Софії

У столиці Болгарії застрелили 60-річного Славі Бинева, який обіймав посаду віцепрезидента національного олімпійського комітету й очолював федерацію тхеквондо, повідомляє Болгарське телеграфне агентство (БТА).. За підозрою у вбивстві поліція затримала трьох чоловіків, попередньою причиною злочину слідство вважає фінансові розбіжності.

Напад стався в суботу, 24 жовтня, близько 10:18 за місцевим часом у будинку Бинева в столичному районі Павлово. За наявними даними, нападник вистрілив йому в голову. На місці події слідчі виявили гільзу, а про те, що сталося, поліції повідомив робітник, який перебував у будівлі.

Вбито віцепрезидента Олімпійського комітету Болгарії

Славі Бинев. Джерело: bntnews.bg

Після отримання інформації про вбивство правоохоронці оголосили план перехоплення. Невдовзі на 54-му кілометрі автомагістралі "Тракія", біля тунелю "Траянові врата", затримали трьох підозрюваних. За даними слідства, перед затриманням чоловіки спробували позбутися доказів і викинули з автомобіля зброю. Загалом правоохоронці вилучили два стволи.

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Затриманими виявилися двоє громадян Туреччини та один громадянин Болгарії. Усі троє володіли будівельною компанією, яка займається зведенням двох житлових комплексів у Софії.

За інформацією МВС Болгарії, підозрювані були добре знайомі з Биневим і неодноразово бували в нього вдома. Зокрема, вони відвідували його напередодні вбивства. Основна версія слідства пов'язана з фінансовим конфліктом і неврегульованими діловими відносинами.

Головний секретар МВС Болгарії Любомир Ніколов заявив, що правоохоронці не вважають убивство замовним. За його словами, підозрювані не приховували облич і пересувалися на власному автомобілі.

Пізніше Болгарське національне телебачення (БНТ) опублікувало записи з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано відвідувачів Бинева, підозрюваних у його вбивстві. Матеріал вийшов 24 жовтня о 14:55 за місцевим часом. Телеканал позначив публікацію як ексклюзивну.

Чим відомий Славі Бинев

Бинев поєднував спортивну, політичну та підприємницьку діяльність. У 1992 році він став чемпіоном Європи з тхеквондо, а у 2017 році очолив Болгарську федерацію цього виду спорту. Він також входив до керівних органів Європейського союзу тхеквондо та Всесвітньої федерації тхеквондо.

У квітні 2025 року Бинев обійняв посаду віцепрезидента Болгарського олімпійського комітету.

Окрім спортивної кар’єри, він займався політикою. З 2007 по 2014 рік Бинев представляв Болгарію в Європейському парламенті. Спочатку його обрали від націоналістичної партії "Атака", пізніше він працював у Народних зборах Болгарії.

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