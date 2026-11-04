У Львові за партнерства BTN Foundation відбулася третя конференція з адаптивного футболу

Третя українська конференція з адаптивного футболу відбулася у Львові. Її щороку організовує благодійне товариство Shakhtar Social. Цьогоріч подію підтримав фонд BTN Foundation.

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Учасники обговорювали, як розвивати й популяризувати адаптивний спорт і яку роль у цьому може відігравати бізнес. Окремо говорили про інструменти адаптації ветеранів і підбили підсумки Чемпіонату України з ампфутболу. Цього року до конференції долучилися гості з данської організації FANT, які поділилися досвідом дворічної співпраці Данії та України в цьому напрямі.

Першу панельну дискусію присвятили тому, як ампфутболу в Україні рухатися далі. Цей вид спорту помітно росте, тому наступним кроком для нього стає перехід від окремих ініціатив до сталої системи, у якій ветерани та цивільні з ампутаціями матимуть змогу постійно тренуватися в різних регіонах. Про те, як ця робота виглядає на практиці, розповідали головний тренер "Шахтар Сталеві" Богдан Білько та директор Shakhtar Social Андрій Бабешко, а погляд бізнесу на цей напрям виклав підприємець та IT-інвестор Роман Балашов.

Чимало часу спікери присвятили BTN:Start. Ініціатива облаштовує локації для регулярних тренувань під наглядом фахівців, де учасники також отримують психологічну підтримку. Першою стала локація в Ірпені, згодом тренування почалися в Білій Церкві. Наступне місце для занять команда зараз готує в Білогородці. Завдяки постійним заняттям у громадах навколо ампфутболу поступово формується ширше коло гравців і тренерів, яке стане опорою для розвитку всього напряму.

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"У спорті результат складається з місяців регулярної роботи, протягом яких гравці тренуються щотижня, а довкола майданчика поступово з'являється спільнота. Бізнесу варто підтримувати проєкти з сильною командою та планом розвитку. Приклад BTN показує, що масштабування починається з локації, де модель перевірили на практиці, після чого її можна переносити в інші міста з урахуванням особливостей кожної громади", — зауважив Роман Балашов, підприємець та IT-інвестор.

За три роки конференція стала постійним місцем зустрічі для людей, що розвивають ампфутбол в Україні. Щорічний формат особливо важливий для такого молодого напряму, адже дає змогу ділитися напрацюваннями й стежити за тим, що відбувається в різних регіонах країни.

"Ампфутбол в Україні активно розвивається, проте суспільство досі мало знає про цей вид спорту та можливості, які він відкриває для людей з ампутаціями. Ми працюємо над тим, щоб ця ситуація змінювалася, а партнери на кшталт BTN Foundation допомагають нам розповідати про ампфутбол ширшій аудиторії. Хочемо, щоб про нього дізнавалося дедалі більше людей, адже для багатьох ветеранів і цивільних регулярні тренування стають першим кроком до повернення в активне життя", – розповів Андрій Бабешко, директор благодійного товариства Shakhtar Social.