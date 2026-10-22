У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

У Луцьку 22 жовтня відбулося прощання з Романом Максимюком, колишнім півзахисником київського "Динамо", "Дніпра", "Волині" та збірної України, який загинув під час боїв із російськими окупантами. Його смерть вдалося офіційно підтвердити лише в жовтні 2026 року після ДНК-експертизи: майже 20 місяців колишній футболіст вважався зниклим безвісти.

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Громадська церемонія прощання відбулася на стадіоні "Авангард", де Максимюк виступав за луцьку "Волинь". Траурний кортеж прибув туди о 16:00, після чого містяни, вболівальники та близькі отримали можливість віддати спортсмену останню шану.

О 18:00 траурний кортеж вирушив до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України, де розпочалася заупокійна служба.

Похорон призначено на п’ятницю, 23 жовтня. Об 11:00 у соборі відбудеться чин поховання, після чого українського військовослужбовця поховають із військовими почестями в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа під Луцьком.

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Що відомо про загибель Романа Максимюка

Максимюк загинув 11 березня 2025 року під час боїв на Покровському напрямку в Донецькій області, біля села Лисівка. Його підрозділ намагався вийти з оточення. Після цього футболіст тривалий час вважався зниклим безвісти, а обставини його загибелі вдалося встановити за допомогою ДНК-експертизи лише більш ніж через півтора року.

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Восени 2022 року Максимюк вступив до Збройних сил України. Він служив навідником у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ.

Спортивний журналіст Роман Бебех, розповідаючи про колишнього футболіста, повідомив, що наприкінці 2024 року йому запропонували підготувати новий матеріал про Максимюка. На той час той уже служив у десантній бригаді й воював під Покровськом. Журналіст розраховував записати інтерв’ю після повернення військового з бойового завдання, однак Максимюк не вийшов із позиції.

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За словами Бебеха, під час останнього бойового завдання Максимюк знищив значну кількість російських окупантів. Тоді ж його представили до державної нагороди.

Кар’єра у збірній України та провідних клубах

Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в Івано-Франківській області. На професійному рівні він грав на позиції півзахисника за київське "Динамо", "Дніпро", луцьку "Волинь", одеський "Чорноморець" і "Прикарпаття". У складі національної збірної України футболіст провів п’ять матчів.

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Після завершення професійної кар’єри Максимюк працював вантажником у супермаркеті. Бебех згадував, що записував із ним інтерв’ю вже в той період. Під час поїздки з Луцька до Києва за товаром колишній футболіст розповідав про Валерія Лобановського, договірні матчі та свій досвід виступів у футболі.

Окремим жестом підтримки родини Максимюка стала поява його ігрової футболки та військової куртки перед матчем збірної України з Канадою. За словами Бебеха, у такий спосіб представники команди хотіли підтримати близьких футболіста й привернути увагу до того, що колишній гравець національної збірної зник безвісти.