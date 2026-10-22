У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію України"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію УкраїниБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуРосія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родинаРосія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родинаСвітоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в ТокіоСвітоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в ТокіоВолодимир Путін"Вбив тисячі людей": у Британії різко відреагували на слова Віткоффа про "гуманіста" ПутінаТри знаки зодіаку нарешті отримають дуже багатообіцяючий знак надії на майбутнє: усі справи підуть легко й успішноТри знаки зодіаку нарешті отримають дуже багатообіцяючий знак надії на майбутнє: усі справи підуть легко й успішноУкраїнець-зрадник "Гоблін", який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнямиУкраїнець-зрадник "Гоблін", який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнямиЧисельність населення України знову скоротилася: в Інституті демографії назвали цифри і причиниЧисельність населення України знову скоротилася: в Інституті демографії назвали цифри і причиниДядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистамДядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистамСолістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і післяСолістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після

У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
1,9 т.
У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото
Близько 20 місяців спортсмен і воїн вважався зниклим безвісти після того, як його підрозділ намагався вийти з оточення

У Луцьку 22 жовтня відбулося прощання з Романом Максимюком, колишнім півзахисником київського "Динамо", "Дніпра", "Волині" та збірної України, який загинув під час боїв із російськими окупантами. Його смерть вдалося офіційно підтвердити лише в жовтні 2026 року після ДНК-експертизи: майже 20 місяців колишній футболіст вважався зниклим безвісти.

У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

З Романом Максимюком попрощалися в Луцьку. Джерело: https://facebook.com/roman.bebekh

Громадська церемонія прощання відбулася на стадіоні "Авангард", де Максимюк виступав за луцьку "Волинь". Траурний кортеж прибув туди о 16:00, після чого містяни, вболівальники та близькі отримали можливість віддати спортсмену останню шану.

У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

З Романом Максимюком попрощалися в Луцьку. Джерело: https://facebook.com/roman.bebekh

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
66,4 т.
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою
66,4 т.
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
30,2 т.
Зіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубок
30,2 т.
Зіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубок
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
11,2 т.
Маразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА
11,2 т.
Маразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА

О 18:00 траурний кортеж вирушив до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України, де розпочалася заупокійна служба.

У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

З Романом Максимюком попрощалися в Луцьку. Джерело: https://facebook.com/roman.bebekh

Похорон призначено на п’ятницю, 23 жовтня. Об 11:00 у соборі відбудеться чин поховання, після чого українського військовослужбовця поховають із військовими почестями в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа під Луцьком.

У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

З Романом Максимюком попрощалися в Луцьку. Джерело: https://facebook.com/roman.bebekh

Що відомо про загибель Романа Максимюка

Максимюк загинув 11 березня 2025 року під час боїв на Покровському напрямку в Донецькій області, біля села Лисівка. Його підрозділ намагався вийти з оточення. Після цього футболіст тривалий час вважався зниклим безвісти, а обставини його загибелі вдалося встановити за допомогою ДНК-експертизи лише більш ніж через півтора року.

Восени 2022 року Максимюк вступив до Збройних сил України. Він служив навідником у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ.

У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

Роман Максимюк. Джерело: https://facebook.com/roman.bebekh

Спортивний журналіст Роман Бебех, розповідаючи про колишнього футболіста, повідомив, що наприкінці 2024 року йому запропонували підготувати новий матеріал про Максимюка. На той час той уже служив у десантній бригаді й воював під Покровськом. Журналіст розраховував записати інтерв’ю після повернення військового з бойового завдання, однак Максимюк не вийшов із позиції.

У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

Максимюк і Бебех. Джерело: https://facebook.com/roman.bebekh

За словами Бебеха, під час останнього бойового завдання Максимюк знищив значну кількість російських окупантів. Тоді ж його представили до державної нагороди.

Кар’єра у збірній України та провідних клубах

Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в Івано-Франківській області. На професійному рівні він грав на позиції півзахисника за київське "Динамо", "Дніпро", луцьку "Волинь", одеський "Чорноморець" і "Прикарпаття". У складі національної збірної України футболіст провів п’ять матчів.

У Луцьку попрощалися з відомим ексфутболістом збірної України, який загинув на війні з російськими окупантами. Фото

Роман Максимюк. Джерело: https://facebook.com/roman.bebekh

Після завершення професійної кар’єри Максимюк працював вантажником у супермаркеті. Бебех згадував, що записував із ним інтерв’ю вже в той період. Під час поїздки з Луцька до Києва за товаром колишній футболіст розповідав про Валерія Лобановського, договірні матчі та свій досвід виступів у футболі.

Окремим жестом підтримки родини Максимюка стала поява його ігрової футболки та військової куртки перед матчем збірної України з Канадою. За словами Бебеха, у такий спосіб представники команди хотіли підтримати близьких футболіста й привернути увагу до того, що колишній гравець національної збірної зник безвісти.

Схожі теми
Герої війни в УкраїніЗагибель українських військовихВійна в УкраїніРоман БебехРоман Бебех
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел