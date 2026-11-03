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Olympic Dreams у США: прийом у Маямі та 8 медалей на Panamerican Open/Cup

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
594
Olympic Dreams у США: прийом у Маямі та 8 медалей на Panamerican Open/Cup
41-й кемп Olympic Dreams став першим в історії проєкту, проведеним у США. Джерело: IJF

Українські дзюдоїсти здобули вісім медалей – одну золоту та сім бронзових – на міжнародних турнірах Panamerican Cup та Panamerican Open, що відбулися у Флориді (США). Змагання стали важливою частиною 41-го навчально-тренувального кемпу міжнародного проєкту Olympic Dreams, який реалізує Благодійний фонд "Майбутнє – дітям".

У кадетській віковій категорії золоту нагороду виборола Яна Довгун, яка впевнено перемогла суперниць із Канади та Мексики. Бронзовими призерами стали Вікторія Даниленко, Амір Мушик і Максим Габелок.

Серед юніорів бронзові медалі здобули Сергій Каракін та Ростислав Маринич. Каріна Десятник завершила змагання на п’ятому місці, Арістарх Бєлан – на сьомому.

У змаганнях серед дорослих бронзовими призерами стали Денис Тупицький і Давлат Мамадов.

Українська команда виступала під керівництвом тренерів Олександри Старкової, Карена Балаяна та Геннадія Білодіда.

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Olympic Dreams у США: прийом у Маямі та 8 медалей на Panamerican Open/Cup

Українська команда виступала під керівництвом тренерів Олександри Старкової, Карена Балаяна та Геннадія Білодіда

41-й кемп Olympic Dreams став першим в історії проєкту, проведеним у США

Американський етап розпочався з урочистого прийому української делегації в мерії Маямі. У заході взяли участь мер міста Ейлін Гіггінс, Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік, віцепрезидент Світового Конґресу Українців Андрій Футей, ініціатор та меценат Olympic Dreams Анатолій Бойко, дворазова чемпіонка світу з дзюдо та бронзова призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід, співачка Міка Ньютон, спортсмени національної збірної України з дзюдо, представники української громади, спортивної спільноти та партнери проєкту.

Olympic Dreams у США: прийом у Маямі та 8 медалей на Panamerican Open/Cup

Джерело: Юрій Рева

Під час зустрічі обговорювали значення міжнародної підтримки українського спорту та розвитку спортивної дипломатії. Ініціатор та меценат Olympic Dreams Анатолій Бойко наголосив, що проєкт від початку створювався як системна програма підтримки українських дітей і молодих спортсменів, які через війну втратили можливість повноцінно тренуватися.

Olympic Dreams у США: прийом у Маямі та 8 медалей на Panamerican Open/Cup

Ініціатор та меценат проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко. Джерело: Юрій Рева

"Від самого початку ми прагнули створити системний проєкт підтримки українського спорту. І сьогодні бачимо результати цієї роботи. Вдячні нашим американським друзям за підтримку наших спортсменів та можливість розширювати географію Olympic Dreams", – зазначив Анатолій Бойко.

Після заходів у Маямі українські дзюдоїсти вирушили до Гейнсвілла, де продовжили спортивну програму. Здобуті вісім медалей стали результативним завершенням американського етапу проєкту.

Olympic Dreams у США: прийом у Маямі та 8 медалей на Panamerican Open/Cup

Джерело: Юрій Рева

США стали 16-ю країною, яка прийняла українських спортсменів у межах Olympic Dreams. Від березня 2022 року проєкт організовує закордонні навчально-тренувальні кемпи для українських дітей і молодих атлетів, насамперед із регіонів, що постраждали від війни. Його головне завдання – забезпечити можливості для безпечних тренувань, міжнародної спортивної співпраці та збереження олімпійського резерву України.

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