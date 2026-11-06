Історичне золото України: учасник Olympic Dreams Хазар Гейдаров став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор

17-річний український дзюдоїст Хазар Гейдаров, учасник міжнародного спортивного проєкту Olympic Dreams, здобув золоту медаль IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор – Дакар-2026, ставши першим в історії України чемпіоном цих змагань із дзюдо.

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До Ігор у Дакарі українські дзюдоїсти шість разів піднімалися на п’єдестал пошани Юнацьких Олімпійських ігор, здобувши одну срібну та п’ять бронзових медалей.

Хазар – учасник міжнародного проєкту Olympic Dreams, який із 2022 року реалізує Благодійний фонд "Майбутнє – дітям". Завдяки проєкту юні українські спортсмени отримують можливість тренуватися в безпечних умовах за кордоном, переймати досвід міжнародних фахівців і продовжувати підготовку до змагань високого рівня.

"Участь у тренувальних кемпах Olympic Dreams за підтримки Федерації дзюдо України і Міністерства молоді та спорту України допомогла мені досягти цього результату. Завдяки проєкту я мав можливість тренуватися в різних країнах, переймати досвід найкращих спортсменів і тренерів світу. Особливо запам’ятався кемп у Японії – на батьківщині дзюдо. Там я багато чого навчився, зокрема в техніці боротьби та роботі із захватами. Для мене як спортсмена це безцінний досвід, який допомагає професійно зростати й досягати високих результатів", – розповів Хазар Гейдаров.

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"Перемога Хазара – історичне досягнення для українського дзюдо. Саме для таких результатів і існує проєкт Olympic Dreams, і ми раді бути дотичними до великого спортивного шляху українських атлетів, що попри війну продовжують свої спортивні кар'єри в Україні. Щиро вітаємо Хазара і бажаємо нових спортивних перемог", – зазначив Анатолій Бойко, ініціатор і меценат проєкту Olympic Dreams.

Головні історії дня

Проєкт Olympic Dreams був започаткований навесні 2022 року для підтримки та збереження олімпійського резерву України. За цей час у 16 країнах світу організовано 41 міжнародний навчально-тренувальний кемп для юних спортсменів, які представляють 13 олімпійських видів спорту. Учасники проєкту продовжують виступати на міжнародних турнірах, здобувати нагороди та зміцнювати олімпійський резерв України.