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Історичне золото України: учасник Olympic Dreams Хазар Гейдаров став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
720
Історичне золото України: учасник Olympic Dreams Хазар Гейдаров став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор
Хазар Гейдаров, учасник міжнародного спортивного проєкту Olympic Dreams. Джерело: НОК України

17-річний український дзюдоїст Хазар Гейдаров, учасник міжнародного спортивного проєкту Olympic Dreams, здобув золоту медаль IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор – Дакар-2026, ставши першим в історії України чемпіоном цих змагань із дзюдо.

До Ігор у Дакарі українські дзюдоїсти шість разів піднімалися на п’єдестал пошани Юнацьких Олімпійських ігор, здобувши одну срібну та п’ять бронзових медалей.

Історичне золото України: учасник Olympic Dreams Хазар Гейдаров став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор

Анатолій Бойко та Хазар Гейдаров на тренувальному зборі в Італії. Джерело: Olympic Dreams

Хазар – учасник міжнародного проєкту Olympic Dreams, який із 2022 року реалізує Благодійний фонд "Майбутнє – дітям". Завдяки проєкту юні українські спортсмени отримують можливість тренуватися в безпечних умовах за кордоном, переймати досвід міжнародних фахівців і продовжувати підготовку до змагань високого рівня.

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"Участь у тренувальних кемпах Olympic Dreams за підтримки Федерації дзюдо України і Міністерства молоді та спорту України допомогла мені досягти цього результату. Завдяки проєкту я мав можливість тренуватися в різних країнах, переймати досвід найкращих спортсменів і тренерів світу. Особливо запам’ятався кемп у Японії – на батьківщині дзюдо. Там я багато чого навчився, зокрема в техніці боротьби та роботі із захватами. Для мене як спортсмена це безцінний досвід, який допомагає професійно зростати й досягати високих результатів", – розповів Хазар Гейдаров.

Історичне золото України: учасник Olympic Dreams Хазар Гейдаров став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор

Ініціатор та меценат Olympic Dreams Анатолій Бойко з командою проєкта в Японії. Джерело: Olympic Dreams

"Перемога Хазара – історичне досягнення для українського дзюдо. Саме для таких результатів і існує проєкт Olympic Dreams, і ми раді бути дотичними до великого спортивного шляху українських атлетів, що попри війну продовжують свої спортивні кар'єри в Україні. Щиро вітаємо Хазара і бажаємо нових спортивних перемог", – зазначив Анатолій Бойко, ініціатор і меценат проєкту Olympic Dreams.

Історичне золото України: учасник Olympic Dreams Хазар Гейдаров став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор

Перемога Хазара – історичне досягнення для українського дзюдо. Джерело: Olympic Dreams

Проєкт Olympic Dreams був започаткований навесні 2022 року для підтримки та збереження олімпійського резерву України. За цей час у 16 країнах світу організовано 41 міжнародний навчально-тренувальний кемп для юних спортсменів, які представляють 13 олімпійських видів спорту. Учасники проєкту продовжують виступати на міжнародних турнірах, здобувати нагороди та зміцнювати олімпійський резерв України.

Історичне золото України: учасник Olympic Dreams Хазар Гейдаров став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор

Перемога Хазара – історичне досягнення для українського дзюдо. Джерело: НОК України

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