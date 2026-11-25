Знаменитий російський пауерліфтер Олександр Костянов дістав тяжкі травми під час спроби встановити рекорд на всеросійському турнірі "Кубок Єрмака" в Тюмені. Після невдалого підйому штанга вагою 605 кг вислизнула з рук 35-річного спортсмена й упала йому на груди: за кілька днів він оголосив про завершення змагальної кар’єри.

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Інцидент стався під час виступу Костянова в жимі лежачи з використанням спеціального екіпірування. Перед невдалою спробою атлет успішно підняв 555 кг, встановивши світовий рекорд у своїй дисципліні. Однак упоратися з вагою 605 кг йому не вдалося: снаряд зірвався й упав на грудну клітку спортсмена. Асистенти оперативно зняли штангу.

Костянов є багаторазовим чемпіоном і рекордсменом світу, Європи та Азії за версією альтернативних федерацій пауерліфтингу. Зокрема, він виступає в дисципліні жиму лежачи в софт-екіпіровці, а його найкращий результат становить 555 кг. Спортсмен також має звання заслуженого майстра спорту та заслуженого тренера в системі альтернативного пауерліфтингу.

Після обстеження лікарі виявили в нього серйозні ушкодження. Права кисть зазнала численних розривів зв’язок, вивиху великого пальця з відривом зв’язкового апарату та ушкодження сухожиль.

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На руку наклали гіпс щонайменше на чотири тижні. Крім того, діагностовано надрив дистального сухожилля біцепса лівої руки.

"Грудна клітка: розірвана на кашу. УЗД-фахівець навіть не зміг розгледіти точну локалізацію надривів через величезну розлиту гематому та рідину. Чекаю, поки спаде набряк, щоб зробити детальну МРТ", – написав атлет у себе в соцмережах.

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Костянов повідомив, що живий, однак його стан далекий від нормального. Після того як дія знеболювальних і змагального адреналіну ослабла, біль значно посилився: спортсмен не може нормально сидіти, лежати, ходити й спати.

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Лікарі показали йому знімки правої кисті й пояснили, що суглоби сильно зношені, а артроз досяг останніх стадій. Він нагадав, що вже двічі отримував серйозні травми цієї руки під час роботи з великою вагою.

Хірурги попередили пауерліфтера, що подальші виступи можуть призвести до повторних травм і незворотних наслідків. Сам Костянов визнав, що більше не розраховує повернутися на поміст.

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"Я не Ванга й не можу зазирнути в майбутнє на 100%. Але дам чесні 99%, що все. Досить", – заявив він.

Спортсмен також пояснив, що це рішення пов’язане з родиною. У нього троє дітей, а подружжя очікує на народження четвертої дитини.

"Моїй родині потрібен живий чоловік і батько, здатний рухатися, а не людина з інвалідністю в кріслі колісному. Час вмикати холодний розум", – написав Костянов.

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Він зізнався, що розраховував стати першим росіянином, який офіційно підніме понад 600 кг на змагальному помості. Однак тепер вважає, що його спортивна межа в цій дисципліні залишилася на позначці 555 кг.

Попри важкі ушкодження, пауерліфтер запевнив підписників, що має намір пройти відновлення: "Руки-ноги на місці, голова працює, я дихаю. Ми відновимося".