У Варшаві невідома жінка напала на українського бійця ММА Віталія Ляликова. За словами 23-річного спортсмена, пасажирка вдарила його по голові, плювала в його бік і намагалася штовхнути ногою, однак він не став відповідати їй ударами, обмежившись зйомкою того, що відбувалося, на телефон.

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Інцидент стався ввечері 25 листопада у варшавському трамваї №26. Близько 22:30 Ляликов повертався додому після тренування. У вагоні було приблизно п’ять-шість осіб, тому велику спортивну сумку він поставив на сусіднє вільне сидіння.

Невдовзі до трамвая зайшла жінка. Як розповів українець виданню inPoland.net.pl, пасажирка одразу звернула на нього увагу й почала ображати, згадуючи про його українське походження.

"О, курва, що, українець?" – таку фразу, за словами Лялікова, промовила жінка.

Після цього вона скинула його сумку на підлогу й продовжила лаятися. Спортсмен не став вступати з нею в перепалку, мовчки підняв речі й продовжив користуватися телефоном.

Однак конфлікт на цьому не закінчився. За кілька хвилин жінка підійшла до українця й ударила його по голові. Ляліков дістав телефон і почав записувати те, що відбувалося. Під час подальшого зіткнення пасажирка продовжувала поводитися агресивно, плювала в його бік і спробувала вдарити ногою. Чоловік, за його словами, лише захищався від нападу.

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Попри професійні заняття єдиноборствами, застосовувати силу проти жінки він не став.

"Я принципово не став відповідати силою. Для мене як для чоловіка підняти руку на жінку неприйнятно. Але те, що сталося, вже стало справжньою межею", – пояснив спортсмен.

Ляликов також заявив, що нападниці пощастило з його самовладанням.

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"Щоб ви розуміли, ця неадекватна полька абсолютно несподівано почала говорити такі речі, що мені стало вкрай неприємно за весь наш народ. Вона наговорила стільки всього, що мені дуже хотілося відповісти їй фізично за всіх нас. Але я стримався і не дозволив собі нічого подібного. Я нічого не зробив, не підняв руку й обмежився лише емоційною реакцією. Це був просто крик, я практично ніяк не відреагував на її слова", – зізнався Ляликов.

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Українець окремо зазначив, що до початку конфлікту не розмовляв із жінкою. Російською мовою він звернувся до неї вже під час другої спроби нападу.

При цьому на його куртці був зображений український герб із тризубом.

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Сам інцидент завершився на зупинці, де Ляликову потрібно було виходити. Обоє вийшли з трамвая, після чого жінка швидко пішла.

Віталій Ляликов родом із Донецької області. У 2017 році після окупації Донецька він переїхав до Запоріжжя, де продовжив займатися спортом. У Польщі чоловік живе близько року й тренується у варшавському Ares Fight Club.

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Його професійний рекорд у змішаних єдиноборствах становить три перемоги й три поразки. За власними словами спортсмена, він є чемпіоном Запорізької та Дніпропетровської областей із ММА, має звання кандидата в майстри спорту з рукопашного бою та синій пояс із бразильського джиу-джитсу.

Після нападу Ляліков поки не звертався до поліції. Він пояснив це тим, що інцидент стався пізно ввечері й він не був упевнений у результативності такого звернення.

Інформація про особу жінки та можливу реакцію правоохоронних органів на момент публікації була відсутня.