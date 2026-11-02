Блог | Вбивцям і терористам не місце в хокеї, або про Хокей як складову великої світової геополітики

За постійними обстрілами та очікуваннями результатів виборів у США та інших країнах на другий план відійшла новина про ганебне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань у сезоні 2026/27. Ще більш огидним у цій історії, щоб не сказати у міжнародній бізнесово-корупційній оборудці, є той факт, що у разі виконання рішення CAS росія у фіналі Чемпіонату світу з хокею згідно регламенту ЗАМІНИТЬ саме збірну УКРАЇНИ.

Тож на поле битви російської орди вбивць, мародерів і терористів проти всього цивілізованого світу виходить ХОКЕЙ.

Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) від 30 жовтня 2026 року маємо чітку негативну реакцію МЗС і спортивної спільноти України та національних федерацій Швеції та Фінляндії. Важливо також, що Німецький хокейний союз виступив проти повернення російської збірної на Чемпіонат світу.

Нагадаю, що фінал головної хокейної події світу відбудеться в Дюсельдорфі та Мангаймі 14-30 травня 2027 року.

Як нам діяти за таких умов?

Пропоную звернутися на державному та спортивному рівні до всіх 15 країн-учасниць фіналу Чемпіонату світу (всього беруть участь 16 країн) з викладом нашої позиції та відеоматеріалами про знищені спортивні обʼєкти, зокрема і хокейні, вбивства українських спортсменів, а з іншого боку – про активну участь російських спортсменів, у тому числі хокеїстів, у підтримці російської ігресії та військово-терористичних дій проти України.

Треба мати на увазі, що абсолютна більшість хокейних команд представляють дружні до України держави. Так в нашій групі А будуть грати Фінляндія, Німеччина, Латвія, Словенія, Швеція, Швейцарія та Австрія. В групі В – Чехія, Данія, Норвегія, Словаччина, Угорщина, Казахстан, Канада і США.

Важливою також буде публічна позиція наших зіркових спортсменів, особливо колишніх хокеїстів та їх колег по всьому світу.

Доречною та корисною вбачається робота наших громадських організацій на батьківщині хокею – в Канаді. Цю дружню до України державу на хокейному рівні прославили десятки зіркових хокеїстів, родини яких походять з України. Їхня реакція на огидне рішення CAS було б також вкрай потрібним і щонайменше, не зайвим.

Отож, йдеться не про хокейну подію, а про світоглядне питання великої світової геополітики.

Ми мусимо чітко й однозначно застерегти міжнародну спільноту:

ВБИВЦЯ і ТЕРОРИСТ не повинен грати в ХОКЕЙ, тим паче на головній спортивній арені СВІТУ.