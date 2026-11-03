Іспанський футболіст помер у 30 років на наступний день після жахливого зіткнення з воротарем. Відео

Футболіст іспанського "Тенерифе" Хесус де Мігель Аламеда помер у віці 30 років наступного дня після того, як у нього зупинилося серце під час чергового матчу другого дивізіону чемпіонату країни. Нападник острів’ян зіткнувся з воротарем суперника, діставши сильний удар у груди, і був терміново госпіталізований.

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Про смерть Аламеди стало відомо о 8 ранку вівторка, 3 листопада. Про це повідомляє офіційний сайт "Тенерифе". Форвард команди у виїзному поєдинку проти "Андорри" вибігав у контратаку, коли його в центральному колі грубо зніс голкіпер суперників.

Арбітр одразу показав порушнику пряму червону картку, однак усю увагу було прикуто до Аламеди. Той знепритомнів, про що миттєво почали сигналізувати інші учасники матчу. Медики обох команд вибігли на поле, намагалися реанімувати футболіста й ухвалили рішення про термінову госпіталізацію.

Сам матч було перервано, а згодом надійшли повідомлення про те, що стан Хесуса вдалося стабілізувати, однак він залишається вкрай тяжким. Однак врятувати спортсмена не вдалося, і той помер, так і не прийшовши до тями.

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"Немає таких слів втіхи, які могли б хоч трохи полегшити це глибоке горе. Ми поділяємо скорботу його вбитої горем родини, близьких і всієї спільноти "Тенерифе" – усі вони сьогодні оплакують цей трагічний кінець", – відреагували в клубі.

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Хесус де Мігель народився в Мадриді й виступав за команди нижчих дивізіонів. Його найкращим результатом стали 25 голів у 88 матчах за "Кастельон", звідки він і перебрався до "Тенерифе". За острів’ян він відзначився 11 разів і віддав сім результативних передач в усіх турнірах у 36 зустрічах.