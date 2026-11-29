У ДТП загинув віцечемпіон України з боксу. Фото

Перспективному спортсмену було 20 років

У Чернівецькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 20-річний Василь Скалко, майстер спорту України з боксу. Автомобіль, у якому перебував молодий спортсмен, врізався в електричну опору в селі Бояни.

Василь Скалко. Джерело: Молодий буковинець

Про загибель Скалка повідомили Федерація боксу України та Боянський ліцей №1, який спортсмен закінчив у 2023 році.

Скалко навчався в ліцеї №1. Джерело: Боянський ліцей №1

За інформацією рятувальників, в аварії загинув молодий чоловік 2006 року народження. До прибуття підрозділу ДСНС його деблокували працівники екстреної медичної допомоги.

Фото з місця ДТП. Джерело: instagram.com/chernivtsi24

Василь Скалко представляв Чернівецьку область і займався боксом у клубі "Боян". Він здобув срібну медаль чемпіонату України серед молоді, а також став бронзовим призером всеукраїнського турніру в Білій Церкві. Крім того, спортсмен отримав спеціальний кубок "За волю до перемоги".

Про його смерть також повідомили Федерація боксу Румунії та клуб CSM Bacau, за який виступав боксер.

Клуб опублікував некролог. Джерело: клуб CSM Bacau

У румунській федерації уточнили, що Скалко входив до складу національної збірної Румунії серед дорослих.

Скалко входив до складу наці... Джерело: Федерація боксу Румунії Розгорнути

Незадовго до трагедії спортсмен брав участь у чемпіонаті Європи U-23 у хорватському Поречі. Він виступав у ваговій категорії до 60 кг і завершив змагання після поразки в першому колі.

У Федерації боксу України висловили співчуття рідним і близьким загиблого, а також його тренерам і представникам спортивної спільноти.