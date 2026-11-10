Помер відомий український боксер, який здобував медалі чемпіонату світу та служив у ЗСУ

У віці 40 років помер український боксер Олександр Ісматов, який двічі ставав призером чемпіонату світу серед юніорів. Після початку повномасштабного російського вторгнення спортсмен вступив до лав Збройних сил України та брав участь в обороні країни.

Про смерть Ісматова 10 листопада повідомила Федерація боксу України (ФБУ). В організації висловили співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав спортсмена. Обставин смерті та її офіційної причини ФБУ не уточнювала.

Ісматов помер у віці 40 років. Джерело: ФБУ

Ісматов народився в Харкові й був вихованцем місцевої школи боксу. На змаганнях він представляв спортивний клуб "Локомотив", а за свої досягнення отримав звання майстра спорту України.

На міжнародному рівні найбільших успіхів боксер досяг у юнацькому віці. У 2001 і 2002 роках він двічі здобував бронзові медалі чемпіонату світу серед кадетів у ваговій категорії до 45 кг. Також Ісматов ставав призером Всеукраїнських літніх спортивних ігор у складі збірної Харківської області.

Після початку повномасштабної війни спортсмен добровільно приєднався до ЗСУ. За інформацією, поширеною українським боксером Іваном Редкачем, під час виконання бойових завдань Ісматов дістав важке поранення, був звільнений з військової служби за станом здоров’я і помер удома на самоті.

Ісматов помер удома. Джерело: https://www.threads.com/@ivan_redkach_11

У Федерації зазначили, що Ісматов присвятив частину свого життя спорту, а згодом став на захист України. Його ім’я, наголосили в організації, залишиться в пам’яті боксерської спільноти.