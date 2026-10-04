Непереможний американський боксер вбив 2-річного сина своєї подруги

23-річний боксер Кішон Портер (4-0, 4 КО) був затриманий в американському місті Меса після смерті дворічної дитини, яку доставили до лікарні з важкими травмами, пише FOX10. Слідство стверджує, що хлопчик отримав численні ушкодження внутрішніх органів, а медики виявили на його тілі сліди насильства.

Інцидент стався вранці 29 вересня у штаті Арізона. Служба 911 отримала виклик щодо дитини, яка перебувала у критичному стані, в одному з житлових комплексів поблизу перехрестя Country Club Drive та Brown Road. Дворічного хлопчика доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Кішон Портер (праворуч). Джерело: Facebook@Кішон Портер

За даними поліції Меси, лікарі помітили на тілі дитини підозрілі синці та повідомили про це правоохоронцям. У ході розслідування детективи дійшли висновку, що хлопчик зазнав побиття, внаслідок чого отримав тяжкі внутрішні ушкодження.

Пізніше того ж дня поліцейські затримали Портера у нього вдома. Спочатку йому було висунуто звинувачення у жорстокому поводженні з дитиною.

Кішон Портер у суді. Джерело: FOX10

Під час судового засідання 30 вересня прокурор оприлюднив попередні результати розтину. Згідно з цими даними, у загиблого були виявлені тяжкі внутрішні травми, зокрема старі та свіжі переломи ребер, розриви печінки та шлунка, пошкодження кровоносних судин кишечника, а також серйозна травма підшлункової залози.

Після отримання результатів аутопсії перелік звинувачень було розширено. Тепер Портеру інкримінують вбивство першого ступеня та жорстоке поводження з дитиною, що спричинило смерть.

Кішон Портер у суді. Джерело: FOX10

Крім того, прокуратура стверджує, що боксер також застосовував фізичне насильство щодо власної однорічної дитини.

За словами обвинувачення, Портер раніше мав значну історію правопорушень та проявів насильства ще в неповнолітньому віці. Суд встановив для нього заставу в розмірі 1,5 мільйона доларів.