У Чернівецькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 20-річний Василь Скалко, майстер спорту України з боксу. Автомобіль, у якому перебував молодий спортсмен, врізався в електричну опору в селі Бояни.

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Про загибель Скалка повідомили Федерація боксу України та Боянський ліцей №1, який спортсмен закінчив у 2023 році.

За інформацією рятувальників, в аварії загинув молодий чоловік 2006 року народження. До прибуття підрозділу ДСНС його деблокували працівники екстреної медичної допомоги.

Василь Скалко представляв Чернівецьку область і займався боксом у клубі "Боян". Він здобув срібну медаль чемпіонату України серед молоді, а також став бронзовим призером всеукраїнського турніру в Білій Церкві. Крім того, спортсмен отримав спеціальний кубок "За волю до перемоги".

Про його смерть також повідомили Федерація боксу Румунії та клуб CSM Bacau, за який виступав боксер.

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У румунській федерації уточнили, що Скалко входив до складу національної збірної Румунії серед дорослих.

Незадовго до трагедії спортсмен брав участь у чемпіонаті Європи U-23 у хорватському Поречі. Він виступав у ваговій категорії до 60 кг і завершив змагання після поразки в першому колі.

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У Федерації боксу України висловили співчуття рідним і близьким загиблого, а також його тренерам і представникам спортивної спільноти.