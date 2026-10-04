Непереможний американський боксер вбив 2-річного сина своєї подруги

23-річний боксер Кішон Портер (4-0, 4 КО) був затриманий в американському місті Меса після смерті дворічної дитини, яку доставили до лікарні з важкими травмами, пише FOX10. Слідство стверджує, що хлопчик отримав численні ушкодження внутрішніх органів, а медики виявили на його тілі сліди насильства.

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Інцидент стався вранці 29 вересня у штаті Арізона. Служба 911 отримала виклик щодо дитини, яка перебувала у критичному стані, в одному з житлових комплексів поблизу перехрестя Country Club Drive та Brown Road. Дворічного хлопчика доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

За даними поліції Меси, лікарі помітили на тілі дитини підозрілі синці та повідомили про це правоохоронцям. У ході розслідування детективи дійшли висновку, що хлопчик зазнав побиття, внаслідок чого отримав тяжкі внутрішні ушкодження.

Пізніше того ж дня поліцейські затримали Портера у нього вдома. Спочатку йому було висунуто звинувачення у жорстокому поводженні з дитиною.

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Під час судового засідання 30 вересня прокурор оприлюднив попередні результати розтину. Згідно з цими даними, у загиблого були виявлені тяжкі внутрішні травми, зокрема старі та свіжі переломи ребер, розриви печінки та шлунка, пошкодження кровоносних судин кишечника, а також серйозна травма підшлункової залози.

Після отримання результатів аутопсії перелік звинувачень було розширено. Тепер Портеру інкримінують вбивство першого ступеня та жорстоке поводження з дитиною, що спричинило смерть.

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Крім того, прокуратура стверджує, що боксер також застосовував фізичне насильство щодо власної однорічної дитини.

За словами обвинувачення, Портер раніше мав значну історію правопорушень та проявів насильства ще в неповнолітньому віці. Суд встановив для нього заставу в розмірі 1,5 мільйона доларів.