Непереможний американський боксер вбив 2-річного сина своєї подруги

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 69 тис. грн ($1 550 )Україна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінитиУкраїна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінитиРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхЄ ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомЄ ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниІлюстрація - оренда житлаВільного житла майже немає: де в Україні квартири розбирають за години, навіть за шалені грошіВолодимир ПутінПутін усвідомив помилку вторгнення в Україну, але не готовий її визнати і марить перемогою, – колишній прем’єр РФ КасьяновУкраїнці в Польщі. ІлюстраціяУкраїнців у цій країні ЄС стає менше: де зафіксували найбільше скорочення біженцівМосква нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на МолдовуМосква нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на МолдовуОкупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". ФотоОкупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". Фото

Непереможний американський боксер вбив 2-річного сина своєї подруги

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 2,9 т.
Непереможний американський боксер вбив 2-річного сина своєї подруги
У загиблого були виявлені тяжкі внутрішні травми, зокрема старі та свіжі переломи ребер

23-річний боксер Кішон Портер (4-0, 4 КО) був затриманий в американському місті Меса після смерті дворічної дитини, яку доставили до лікарні з важкими травмами, пише FOX10. Слідство стверджує, що хлопчик отримав численні ушкодження внутрішніх органів, а медики виявили на його тілі сліди насильства.

Інцидент стався вранці 29 вересня у штаті Арізона. Служба 911 отримала виклик щодо дитини, яка перебувала у критичному стані, в одному з житлових комплексів поблизу перехрестя Country Club Drive та Brown Road. Дворічного хлопчика доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Непереможний американський боксер вбив 2-річного сина своєї подруги

Кішон Портер (праворуч). Джерело: Facebook@Кішон Портер

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 630
Легендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – Джошуа
icon 630
Легендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – Джошуа
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 6,6 т.
Український чемпіон світу з боксу, якого мобілізував ТЦК, показав, що з ним відбувається у ЗСУ. Відео
icon 6,6 т.
Український чемпіон світу з боксу, якого мобілізував ТЦК, показав, що з ним відбувається у ЗСУ. Відео
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 34,3 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
icon 34,3 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі

За даними поліції Меси, лікарі помітили на тілі дитини підозрілі синці та повідомили про це правоохоронцям. У ході розслідування детективи дійшли висновку, що хлопчик зазнав побиття, внаслідок чого отримав тяжкі внутрішні ушкодження.

Пізніше того ж дня поліцейські затримали Портера у нього вдома. Спочатку йому було висунуто звинувачення у жорстокому поводженні з дитиною.

Непереможний американський боксер вбив 2-річного сина своєї подруги

Кішон Портер у суді. Джерело: FOX10

Під час судового засідання 30 вересня прокурор оприлюднив попередні результати розтину. Згідно з цими даними, у загиблого були виявлені тяжкі внутрішні травми, зокрема старі та свіжі переломи ребер, розриви печінки та шлунка, пошкодження кровоносних судин кишечника, а також серйозна травма підшлункової залози.

Після отримання результатів аутопсії перелік звинувачень було розширено. Тепер Портеру інкримінують вбивство першого ступеня та жорстоке поводження з дитиною, що спричинило смерть.

Непереможний американський боксер вбив 2-річного сина своєї подруги

Кішон Портер у суді. Джерело: FOX10

Крім того, прокуратура стверджує, що боксер також застосовував фізичне насильство щодо власної однорічної дитини.

За словами обвинувачення, Портер раніше мав значну історію правопорушень та проявів насильства ще в неповнолітньому віці. Суд встановив для нього заставу в розмірі 1,5 мільйона доларів.

Схожі теми
США
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись