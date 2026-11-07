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Боксер-чемпіон розбився в Австралії під час стрибка з парашутом

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
3,0 т.
Боксер-чемпіон розбився в Австралії під час стрибка з парашутом
Трагедія сталася в Австралії

Колишній чемпіон Австралії з боксу Джош Фредеріксен загинув унаслідок нещасного випадку під час стрибка з парашутом у штаті Квінсленд, повідомляє news.com.au. Спортсмену було 36 років, він помер у лікарні Брісбена від тяжких травм, отриманих під час приземлення.

Трагедія сталася в середу на майданчику Skydive Ramblers у Тугулуеї, розташованому на північний захід від Брісбена. За попередніми даними, парашут Фредеріксена розкрився штатно, однак незадовго до приземлення він потрапив у зону турбулентності. Унаслідок цього боксер сильно вдарився об землю.

Боксер-чемпіон розбився в Австралії під час стрибка з парашутом

Джош Фредеріксен загинув унаслідок нещасного випадку під час стрибка з парашутом. Джерело: instagram.com/betterbybreath_/

Спортсмен отримав серйозні травми грудної клітки, таза та черевної порожнини. Його евакуювали гелікоптером до Королівської лікарні Брісбена, де, попри зусилля медиків, він помер того ж вечора.

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Загибель Фредеріксена підтвердила Австралійська федерація парашутного спорту. Генеральний директор організації Стівен Портер висловив співчуття рідним і близьким спортсмена, а також парашутній спільноті.

"Австралійська федерація парашутного спорту глибоко засмучена смертю одного з наших членів унаслідок нещасного випадку під час приземлення", – йдеться в заяві організації.

Фредеріксен був досвідченим парашутистом і здійснив понад 100 стрибків.

Крім того, він виступав на професійному боксерському рингу, де провів 20 поєдинків: здобув 13 перемог, зазнав п’яти поразок і двічі завершив бій унічию. У його послужному списку також є титул чемпіона Австралії в напівважкій вазі.

Боксер-чемпіон розбився в Австралії під час стрибка з парашутом

Джош Фредеріксен. Джерело: instagram.com/betterbybreath_/

Про смерть боксера повідомили його друзі та представники спортивної спільноти. Колишній професійний боксер Нік Мідглі, який був близьким другом і наставником Фредеріксена, присвятив йому допис у соціальних мережах.

"Я ніколи не чув, щоб хтось погано відгукувався про Джоша Фредеріксена. Він завжди залишався вірним своїм принципам і переконанням. Я вважав його братом, тому ця втрата стала для мене тяжким ударом", – написав Мідглі.

Співчуття також висловив колишній чемпіон світу з боксу Вілл Томлінсон, назвавши те, що сталося, жахливою трагедією.

Після загибелі спортсмена було організовано кампанію зі збору коштів на підтримку його родини. Станом на ранок п’ятниці сума пожертв перевищила 25 тисяч доларів.

Поліція штату Квінсленд готує матеріали для передачі коронеру, який має встановити обставини події.

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