Скандал дня. Українська чемпіонка світу з біатлону розплакалася у прямому ефірі, звинувативши головного тренера збірної в цькуванні. Відео

Українська біатлоністка Олександра Меркушина емоційно висловилася про ситуацію всередині національної команди після першої естафети сезону Кубку світу. 21-річна уродженка Тернопільщини заявила про психологічний тиск з боку тренерського штабу, приниження на адресу її сім'ї та відсутність довіри до головного тренера збірної Оксани Хвостенко.

Оксана Хвостенко. Джерело: Biathlon.com.ua

В інтерв'ю після гонки Меркушина розповіла, що підійшла до початку сезону в хорошій фізичній формі та якісно підготувалася до змагань. Однак психологічний стан спортсменки ускладнює обстановка всередині команди.

"У нас якась нездорова атмосфера в команді, у мене нездорова атмосфера з головною тренеркою. Те, що зараз відбувається, я просто... У мене немає слів", – заявила біатлоністка в ефірі "Суспільне.Спорт".

Особливо болючою темою для Меркушиної стали висловлювання на адресу її близьких. За словами спортсменки, головна тренерка дозволяє собі образи на адресу її родини та інших наставників.

"Те, що дозволяє собі головна тренерка: обзивати мою родину, обзивати інших тренерів, переходити до таких принижень, – я цього не розумію", – зі сльозами на очах сказала Олександра.

Біатлоністка стверджує, що таке ставлення супроводжує її вже кілька років, ще з юного віку. Вона заявила, що стикалася зі знеціненням своїх спортивних результатів, сумнівами в її здібностях та образливими висловлюваннями про родину.

"Чому я постійно маю проходити через купу принижень з одними тренерами, з іншими тренерами і з третіми тренерами? Постійно намагаються применшити мої результати, говорити про те, що я негідна. Принижувати мою родину, постійно розповідати якісь гидоти", – розповіла спортсменка.

Меркушина розплакалася в ефірі. Джерело: Кадр із відео

За словами дворазової чемпіонки світу серед юніорів, ситуація загострилася під час підготовки до нового сезону, коли почалися внутрішні відбори. Вона поскаржилася на постійні зміни умов участі у змаганнях і рішення, які, на її думку, супроводжувалися маніпуляціями та психологічним тиском.

"Сьогодні у нас відбір, завтра у нас не відбір, потім знову відбір, а наступного дня знову не відбір. І ось такі якісь речі. Я просто хочу працювати по-людськи, щоб усе було по-людськи", – пояснила біатлоністка.

Як приклад здорової атмосфери в колективі Олександра навела збірну Гренландії, відзначивши згуртованість її спортсменів.

"Вони справді стоять одне за одного горою. Не намагаються підставити одне одного, не намагаються кимось маніпулювати. Вони просто дружні, працюють заради результату", – зазначила українка.

Олександра Меркушина з медалями. Джерело: instagram.com/merkushyna.olks

Меркушина наголосила, що приїхала до збірної заради тренувань і виступів, а не внутрішніх конфліктів. Вона також заявила, що більше не довіряє тренерському штабу національної команди й має намір продовжувати роботу лише зі своїм особистим наставником.

"У мене є тренер, якому я довіряю. Я більше не довіряю тренерському складу. Або я продовжую працювати в сезоні зі своїм тренером, або не бачу сенсу співпрацювати з іншими наставниками", – сказала Олександра.

Водночас біатлоністка визнала, що остаточне рішення щодо її подальшої роботи в команді залишається за головною тренеркою Оксаною Хвостенко. Якщо та запропонує їй залишити розташування збірної та вирушити на Ібіцу разом із родиною, спортсменка готова це зробити.

Меркушина дала емоційне інтерв’ю. Джерело: instagram.com/merkushyna.olks/

На завершення інтерв’ю Меркушина припустила можливість розмови з Хвостенко для врегулювання конфлікту. Однак наголосила, що втомилася від потреби постійно відстоювати своє право на нормальну роботу в команді.

"Боротися потрібно на трасі. А коли тебе морально тиснуть перед гонками, коли тебе морально тиснуть на зборах, який сенс? Ти виходиш і витрачаєш більше енергії на те, що відбувається поза гонкою, ніж на саму гонку", – підсумувала біатлоністка.

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України фінішувала на 18-му місці в одиночній змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті. Український дует Олександра Меркушина/Антона Дудченка поступився переможцям більш ніж на три хвилини, а несподіваним відкриттям гонки стала команда Гренландії, яка посіла п’яту позицію.