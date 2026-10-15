Український баскетболіст-чемпіон втратив обидві ноги внаслідок поранення на фронті

Колишній гравець українських баскетбольних клубів Анатолій Челован отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на фронті, повідомляє ФБУ. Внаслідок травми спортсмен втратив обидві ноги, зараз йому потрібні кошти на подальше лікування, реабілітацію та протезування.

Про поранення баскетболіста повідомили представники українського баскетболу, які оголосили збір фінансової допомоги для військовослужбовця. Вони закликали спортивну спільноту підтримати Челована, який багато років виступав на професійному рівні в Україні.

Анатолію Человану необхідні... Джерело: ФБУ Розгорнути

До початку повномасштабного вторгнення Росії Челован грав за різні українські клуби. Після 24 лютого 2022 року він приєднався до оборони країни та пішов служити до Збройних сил України.

Анатолій Челован (ліворуч). Джерело: instagram.com/anatolii_excellent_chelovan/

Челован родом із Кременчука, проте понад 12 років мешкав і грав у Києві. Його зріст становить 201 см, на майданчику він виступав на позиції центрового.

За час професійної кар'єри баскетболіст виступав за кілька клубів, зокрема "Харцизьк", криворізький "Кривбас", івано-франківську "Говерлу", київське "Динамо" та "Київ-Баскет". Також він грав за грузинські команди.

Анатолій Челован. Джерело: instagram.com/anatolii_excellent_chelovan/

Наприкінці 2023 року Челован захищав кольори "Кривбасу" в українській Суперлізі. Окрім виступів у класичному баскетболі, спортсмен брав участь у турнірах з баскетболу 3х3, де ставав переможцем всеукраїнських змагань. Він також брав участь у медійному баскетболі та виступав у Першій медійній баскетбольній лізі King Media Basket.

Анатолій Челован. Джерело: instagram.com/anatolii_excellent_chelovan/

Після важкого поранення баскетболіста чекає тривале відновлення. Для продовження лікування, проходження реабілітації та встановлення протезів організовано збір коштів.

Представники баскетбольної спільноти звернулися до вболівальників, спортсменів та всіх бажаючих із проханням допомогти Человану.

Допомогти нашому герою можна за посиланням:https://send.monobank.ua/jar/3DBMW2SkVB

Номер картки для переказу: 4874 1000 2334 7332