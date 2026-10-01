З Днем захисників і захисниць України: як гарно привітати воїнів

1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць – важливу загальнодержавну дату, присвячену кожному, хто боронить рідну землю. Цього дня ми висловлюємо глибоку вдячність воїнам, медичним працівникам, добровольчим формуванням, волонтерам та усім, хто відстоює волю, суверенітет і мирне майбутнє нашої держави.

Це свято є виявом пошани до сучасної мужності українських героїв, а також символом спадкоємності славетних козацьких традицій, що уособлюють незламний дух, честь та відвагу нашого народу. Дорогі захисники та захисниці, дякуємо за вашу стійкість і щоденну самопожертву!

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Привітання з Днем захисників... Розгорнути

Дорогі наші захисники та захисниці! Щиро дякуємо вам за кожен новий день, за вашу неймовірну мужність, стійкість та відвагу. Нехай янгол-охоронець завжди береже вас від небезпеки, а любов рідних зігріває навіть у найхолодніші дні. Повертайтеся якнайшвидше додому з Перемогою!

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Вітаю із Днем захисників і захисниць України! Ви – наш міцний щит, наша опора та гордість. Бажаю вам міцного здоров'я, незламного духу, надійного плеча побратимів поруч та витримки. Дякуємо за вашу щоденну надлюдську працю заради вільної України!

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Схиляємо голови перед вашим подвигом і висловлюємо безмежну вдячність за можливість жити, працювати й ростити дітей на рідній землі. Бажаю вам сили, сталевої наснаги, залізних нервів та удачі в кожному бою. Нехай божа опіка буде над вами щохвилини!

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Вітаю зі святом! Ваша відвага та самопожертва надихають увесь світ. Нехай кожна куля минає, кожен крок буде впевненим, а надія на якнайшвидший мир додає наснаги. Бажаю вам затишку в душі, підтримки близьких та міцного тилу!

Як привітати захисників і захисниць своїми словами, привітання у прозі

Як привітати захисників і захисниць

Дорогі воїни! Дякуємо за кожен світанок і за захист нашої свободи. Нехай сили не вичерпуються, здоров'я не підводить, а доля береже вас на всіх шляхах. Бажаємо вам якнайшвидше повернутися до своїх родин під мирне та чисте українське небо!

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З Днем захисників і захисниць України! Ви – справжнє уособлення героїзму, честі та гідності нашої нації. Нехай ваша віра в Перемогу буде непохитною, а побратимська підтримка – надійною опорною стіною. Бережіть себе!

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Дякую за тишу в наших домівках, за захист і можливість мріяти про майбутнє. Бажаю вам витривалості, бойового духу та непохитної віри. Нехай ваша хоробрість буде винагороджена якнайшвидшим миром і довгоочікуваними зустрічами з тими, кого ви так любите.

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Зі святом, наші титани! Ви щодня робите неможливе, доводячи світу, що український дух незламний. Нехай у вас завжди буде достатньо сил для подолання будь-яких перешкод, а ваша зброя б'є без промаху. Перемоги нам усім!

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Щиро вітаю зі святом мужності та відваги! Бажаю, щоб ваша дорога була захищена вищими силами, а тепло наших молитов зігрівало на відстані. Дякуємо за кожен відвойований клаптик рідної землі. Слава вам і слава Україні!

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Наші дорогі захисники та захисниці, ви – новітні герої, які творять історію вільної держави! Бажаю вам міцного здоров'я, вірного ангела за плечима, надійного зв'язку та підтримки. Нехай усе задумане вдається, а ворог відступає перед вашою силою!

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Вітаю з 1 жовтня – днем тих, хто тримає на своїх плечах мирне майбутнє України! Дякую за вашу байдужість до власного комфорту заради нашої безпеки. Бажаю вам наснаги, оптимізму, міцних сил і якнайшвидшого повернення до мирного цивільного життя!

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Дорогі наші воїни! Ви довели, що для українців немає нічого неможливого. Нехай ваша мужність надихає, а любов до Батьківщини дає снагу перемагати будь-якого ворога. Нехай кожен день наближає нас до миру, а вас – до рідних домівок.

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З Днем захисників і захисниць! Бажаю вам залізної витримки, вірних друзів поруч і завжди справного спорядження. Нехай ваша мужність нагороджується щирою пошаною всього народу, а доля подарує довгі й щасливі роки життя у мирній країні!

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Сьогодні ми віддаємо шану вашому безприкладному подвигу. Дякуємо за вашу мужність, доброту, людяність та відвагу в найскладніших умовах. Нехай господь оберігає кожного та кожну з вас, а наша спільна Перемога настане якнайшвидше!

Короткі привітання з Днем захисників і захисниць

Короткі привітання з Днем за... Розгорнути

Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Дякуємо за мужність, силу та можливість жити й працювати у вільній країні. Бережіть себе!

З Днем захисників і захисниць! Нехай поруч завжди будуть любов, підтримка та віра, а кожен день наближає до миру.

З Днем захисників і захисниць України! Сили, витримки, здоров’я та мирного неба!

Вітаю наших захисників і захисниць! Дякуємо за відвагу, незламність і захист України. Слава Україні!

Вітаю зі святом! Дякую за твою мужність і силу. Бережи себе, повертайся додому та нехай тебе завжди оберігає доля.

Зі святом! Міцного здоров’я, сили, витримки та якнайшвидшого повернення до мирного життя!

З Днем захисників і захисниць України! Нехай над головою буде мирне небо, у серці – спокій, а поруч – найдорожчі люди.

Дякуємо кожному й кожній, хто захищає Україну. Нехай ваша мужність повертається до вас любов’ю, турботою та добром. Зі святом!

Вітаю з Днем захисників! Бажаю сили, здоров’я, надійного тилу та найголовнішого – повернутися додому живим і неушкодженим.

З Днем захисниць і захисників України! Бажаю сил, витримки, підтримки близьких і мирних днів. Дякую за мужність і відвагу!

Щиро вітаю з Днем захисників і захисниць України! Нехай незламність духу, віра та любов до рідної землі допомагають долати всі випробування.

Зі святом! Дякуємо за захист України! Миру, сили, здоров’я!

Схиляємо голови перед мужністю тих, хто захищає Україну. Нехай кожного захисника й кожну захисницю береже доля, а вдома завжди чекають любов і тепло.

Листівки до Дня захисника і захисниці

Низький уклін за вашу щоденну надлюдську працю. Бережіть себе, наші герої!

Подякувати захисникам

Зі святом, наші титани! Міцного здоров'я, залізної наснаги та швидкої Перемоги!

З Днем захисників і захисниц... Розгорнути

Дякуємо за можливість жити й працювати на рідній землі! Слава Україні та її воїнам!

Вітання з Днем захисників України

Ваша відвага – наш спокій. Дякуємо за захист і бажаємо міцного здоров’я та сил!

Листівки до Дня захисника і захисниці

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