З Днем захисників і захисниць України: як гарно привітати воїнів
Привітання з Днем захисників і захисниць 2026
Джерело: pexels.com/@matreding
1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць – важливу загальнодержавну дату, присвячену кожному, хто боронить рідну землю. Цього дня ми висловлюємо глибоку вдячність воїнам, медичним працівникам, добровольчим формуванням, волонтерам та усім, хто відстоює волю, суверенітет і мирне майбутнє нашої держави.
Це свято є виявом пошани до сучасної мужності українських героїв, а також символом спадкоємності славетних козацьких традицій, що уособлюють незламний дух, честь та відвагу нашого народу. Дорогі захисники та захисниці, дякуємо за вашу стійкість і щоденну самопожертву!
Привітання з Днем захисників і захисниць України
Привітання з Днем захисників...
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Дорогі наші захисники та захисниці! Щиро дякуємо вам за кожен новий день, за вашу неймовірну мужність, стійкість та відвагу. Нехай янгол-охоронець завжди береже вас від небезпеки, а любов рідних зігріває навіть у найхолодніші дні. Повертайтеся якнайшвидше додому з Перемогою!
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Вітаю із Днем захисників і захисниць України! Ви – наш міцний щит, наша опора та гордість. Бажаю вам міцного здоров'я, незламного духу, надійного плеча побратимів поруч та витримки. Дякуємо за вашу щоденну надлюдську працю заради вільної України!
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Схиляємо голови перед вашим подвигом і висловлюємо безмежну вдячність за можливість жити, працювати й ростити дітей на рідній землі. Бажаю вам сили, сталевої наснаги, залізних нервів та удачі в кожному бою. Нехай божа опіка буде над вами щохвилини!
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Вітаю зі святом! Ваша відвага та самопожертва надихають увесь світ. Нехай кожна куля минає, кожен крок буде впевненим, а надія на якнайшвидший мир додає наснаги. Бажаю вам затишку в душі, підтримки близьких та міцного тилу!
Як привітати захисників і захисниць своїми словами, привітання у прозі
Як привітати захисників і захисниць
Дорогі воїни! Дякуємо за кожен світанок і за захист нашої свободи. Нехай сили не вичерпуються, здоров'я не підводить, а доля береже вас на всіх шляхах. Бажаємо вам якнайшвидше повернутися до своїх родин під мирне та чисте українське небо!
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З Днем захисників і захисниць України! Ви – справжнє уособлення героїзму, честі та гідності нашої нації. Нехай ваша віра в Перемогу буде непохитною, а побратимська підтримка – надійною опорною стіною. Бережіть себе!
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Дякую за тишу в наших домівках, за захист і можливість мріяти про майбутнє. Бажаю вам витривалості, бойового духу та непохитної віри. Нехай ваша хоробрість буде винагороджена якнайшвидшим миром і довгоочікуваними зустрічами з тими, кого ви так любите.
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Зі святом, наші титани! Ви щодня робите неможливе, доводячи світу, що український дух незламний. Нехай у вас завжди буде достатньо сил для подолання будь-яких перешкод, а ваша зброя б'є без промаху. Перемоги нам усім!
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Щиро вітаю зі святом мужності та відваги! Бажаю, щоб ваша дорога була захищена вищими силами, а тепло наших молитов зігрівало на відстані. Дякуємо за кожен відвойований клаптик рідної землі. Слава вам і слава Україні!
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Наші дорогі захисники та захисниці, ви – новітні герої, які творять історію вільної держави! Бажаю вам міцного здоров'я, вірного ангела за плечима, надійного зв'язку та підтримки. Нехай усе задумане вдається, а ворог відступає перед вашою силою!
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Вітаю з 1 жовтня – днем тих, хто тримає на своїх плечах мирне майбутнє України! Дякую за вашу байдужість до власного комфорту заради нашої безпеки. Бажаю вам наснаги, оптимізму, міцних сил і якнайшвидшого повернення до мирного цивільного життя!
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Дорогі наші воїни! Ви довели, що для українців немає нічого неможливого. Нехай ваша мужність надихає, а любов до Батьківщини дає снагу перемагати будь-якого ворога. Нехай кожен день наближає нас до миру, а вас – до рідних домівок.
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З Днем захисників і захисниць! Бажаю вам залізної витримки, вірних друзів поруч і завжди справного спорядження. Нехай ваша мужність нагороджується щирою пошаною всього народу, а доля подарує довгі й щасливі роки життя у мирній країні!
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Сьогодні ми віддаємо шану вашому безприкладному подвигу. Дякуємо за вашу мужність, доброту, людяність та відвагу в найскладніших умовах. Нехай господь оберігає кожного та кожну з вас, а наша спільна Перемога настане якнайшвидше!
Короткі привітання з Днем захисників і захисниць
Короткі привітання з Днем за...
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- Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Дякуємо за мужність, силу та можливість жити й працювати у вільній країні. Бережіть себе!
- З Днем захисників і захисниць! Нехай поруч завжди будуть любов, підтримка та віра, а кожен день наближає до миру.
- З Днем захисників і захисниць України! Сили, витримки, здоров’я та мирного неба!
- Вітаю наших захисників і захисниць! Дякуємо за відвагу, незламність і захист України. Слава Україні!
- Вітаю зі святом! Дякую за твою мужність і силу. Бережи себе, повертайся додому та нехай тебе завжди оберігає доля.
- Зі святом! Міцного здоров’я, сили, витримки та якнайшвидшого повернення до мирного життя!
- З Днем захисників і захисниць України! Нехай над головою буде мирне небо, у серці – спокій, а поруч – найдорожчі люди.
- Дякуємо кожному й кожній, хто захищає Україну. Нехай ваша мужність повертається до вас любов’ю, турботою та добром. Зі святом!
- Вітаю з Днем захисників! Бажаю сили, здоров’я, надійного тилу та найголовнішого – повернутися додому живим і неушкодженим.
- З Днем захисниць і захисників України! Бажаю сил, витримки, підтримки близьких і мирних днів. Дякую за мужність і відвагу!
- Щиро вітаю з Днем захисників і захисниць України! Нехай незламність духу, віра та любов до рідної землі допомагають долати всі випробування.
- Зі святом! Дякуємо за захист України! Миру, сили, здоров’я!
- Схиляємо голови перед мужністю тих, хто захищає Україну. Нехай кожного захисника й кожну захисницю береже доля, а вдома завжди чекають любов і тепло.
Листівки до Дня захисника і захисниці
Низький уклін за вашу щоденну надлюдську працю. Бережіть себе, наші герої!
Подякувати захисникам
Зі святом, наші титани! Міцного здоров'я, залізної наснаги та швидкої Перемоги!
З Днем захисників і захисниц...
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Дякуємо за можливість жити й працювати на рідній землі! Слава Україні та її воїнам!
Вітання з Днем захисників України
Ваша відвага – наш спокій. Дякуємо за захист і бажаємо міцного здоров’я та сил!
Листівки до Дня захисника і захисниці
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