В Україні закрили ще чотири онлайн-магазини, які продавали російські книжки: перелік

В Україні закрили ще чотири...

В Україні офіційно "обмежили доступ" ще до чотирьох книжкових інтернет-магазинів, бо вони продавали російські книги. Йдеться про магазини Bookstore, Clondike, BurchBook та Ezoterikiev. Ці майданчики торгували продукцією російських видавництв "Эксмо", "Аст" і "Миф", а також іншими російськими та білоруськими виданнями, що були випущені після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Також ці інтернет-магазини пропонували "книги пов’язані з росіянином, який перебуває під санкціями". Про це повідомив Державний комітет телебачення і радіомовлення, не уточнюючи, про якого росіянина мова.

Закриття магазинів

Повідомлення Держкомтелерадіо. Джерело: скриншот

В Держкомтелерадіо послалися на моніторинг Служби безпеки та Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України, який й виявив у продажі заборонену в нашій країні продукцію держави-агресорки.

Причому власників магазинів раніше Держкомтелерадіо попереджало про зазначену заборону, але вони "проігнорували попередження та не прибрали заборонені книги з продажу".

Відновити роботу сайтів в Україні їх власники зможуть лише після завершення воєнного стану, і лише за умовою, що діяльність інтернет-майданчиків буде повністю приведено у відповідність до українського законодавства.

Що передувало

Загалом із липня 2025 року в Україні заблокували вже 56 книжкових інтернет-магазинів, які розповсюджували заборонену видавничу продукцію Росії та Білорусі.

Держкомтелерадіо у вересні поточного року знайшов у продажу на онлайн-платформах понад 400 найменувань книг, випущених видавництвами держави-агресорки РБ. Наразі продаж більшості з цих видань уже припинено.

Як повідомляв OBOZ.UA, імпорт до України та реалізацію книжок із Росії та Білорусі повністю заборонили ще у 2022 році. Одночасно було запроваджено обмеження на друк в Україні творів авторства громадян РФ (за виключенням російських класиків). Окрім того, з того часу в Україні не можна видавати переклади іноземних книг російською мовою.