В Києві обговорять роль жінок у досягненні миру в Україні

1 грудня 2026 року в Києві відбудеться III Міжнародний форум "Роль жінок задля досягнення миру: Майбутнє творять ті, хто його захищає!", організований Arm Women Now.

Форум стане міжнародним майданчиком для стратегічного діалогу про роль України та українських жінок у формуванні майбутньої архітектури миру, безпеки й повоєнного відновлення.

Подія об’єднає високопосадовців, народних депутатів України, представників дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, іноземних партнерів, впливових громадських і суспільних діячів, військовослужбовиць та ветеранок.

У центрі дискусій – участь жінок у миротворчих процесах, міжнародній безпековій політиці, ухваленні стратегічних рішень та відбудові України.

Місце: Fairmont Grand Hotel Kyiv, м. Київ. Дата: 1 грудня 2026 року. Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до висвітлення форуму! Акредитація медіа за посиланням.